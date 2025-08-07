Aytemiz, Türkiye’nin en büyük 30 şirketi arasında

İş dünyasının en prestijli araştırmalarından biri olan Capital 500, her yıl en büyük şirketleri finansal büyüklüklerine göre sıralıyor ve iş dünyasındaki başarılarını, sektördeki performanslarını ortaya koyuyor.

Kurumsal performansın ve Türkiye ekonomisine önemli bir katkının göstergesi niteliğindeki bu liste, şirketlerin sürdürülebilir büyüme yolculuklarında da önemli bir referans noktası olarak kabul ediliyor.

Akaryakıt markalarından Aytemiz, Capital 500 listesinde, şirketlerin 2024 yılı faaliyet sonuçları dikkate alınarak ve ciro büyüklüğü kriterine göre yapılan sıralamada önceki yıla göre 23 sıra birden yükselerek 28. sırada yer aldı.

Satış hacmini, operasyonel kapasitesini ve hizmet kalitesini her yıl artıran Aytemiz, yaygın istasyon ağı, büyüme performansı, perakende gücü ve istasyonlarda sunduğu hizmetleriyle sektördeki konumunu güçlendiriyor. Aytemiz, istasyon sayısını geçtiğimiz yıla göre hızlı bir ivmeyle artırarak 690’a çıkarmıştı.

Ahmet Eke: “Capital 500’deki yerimiz, sürdürülebilir büyümemizin sonucu”

Şirketin sıralamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, “Türkiye’nin en büyük 30 şirketi arasında yer almak, son yıllarda attığımız stratejik adımların ve ekip olarak ortaya koyduğumuz emeğin önemli çıktılarından biri. Aytemiz olarak finansal başarı kadar, yenilikçi çözümlerle sürdürülebilir büyümeye odaklanan bir şirket kültürüne sahibiz. Odağımızda her zaman hizmet kalitesinin yanı sıra, müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını da en iyi şekilde karşılamak yer alıyor. Değişen dünya ve tüketici ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, bu doğrultuda akaryakıt sektöründe ilkleri hayata geçirmeyi bir değer olarak görüyoruz. Tüm bu ürettiğimiz değerlerin neticesinde de Türkiye’nin en büyük 28. şirketi olmamıza katkı sağlayan başta müşterilerimiz ve bayilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza ve Aytemiz çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

"690 istasyona ulaştık"

Ahmet Eke, “Türkiye genelinde 690 istasyona ulaşmak, büyüme stratejilerimizin önemli bir sonucu. Özellikle son iki yılda gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla Türkiye genelinde çok daha yaygın ve güçlü bir hizmet ağı oluşturduk. Elbette bu büyümede, global enerji sektöründe 80 yılı aşkın tecrübeye sahip olan TATNEFT Grubu’nun yatırımı ve gücü oldukça etkili bir rol oynuyor. Sürdürülebilir büyüme bizim için sadece sayısal bir başarı değil, aynı zamanda piyasa koşullarını okuma yeteneğimizin, inovasyonu içselleştirmiş olmamızın ve en önemlisi, tüm ekosistemimizle birlikte kurduğumuz sinerjinin bir sonucudur. 2025’te büyümeye, hizmet kalitesinde devamlılığa ve yepyeni ufuklar açmaya devam edeceğiz" diye açıkladı.