Aytemiz, Türkiye’nin en büyük ilk 25 şirketi arasında

Capital 500 araştırması, her yıl sanayiden hizmete, telekomünikasyondan bilişime, üretimden enerjiye kadar Türkiye ekonomisine yön veren ve sektörlerinde öncü olan şirketlerin ciroları başta olmak üzere; ihracat, karlılık, istihdam ve aktif büyüklük gibi göstergelere göre değerlendirerek Türkiye'nin en büyük 500 şirketini sıralıyor.

Türkiye'nin dört bir yanında 880 istasyonuyla faaliyetlerini sürdüren Aytemiz, Capital 500 – Türkiye'nin En Büyük 500 Şirketi araştırmasında bir önceki yıla göre kararlı büyümesine devam ederek, bu seneki araştırmada 24’üncü sırada yer aldı. Elde edilen bu başarı; şirketin operasyonel gücünün, uzun vadeli yatırım yaklaşımının ve istikrarlı büyüme stratejisinin önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

“Capital 500 listesindeki yükselişimiz istikrarlı büyüme anlayışımızın önemli göstergesi niteliğinde”

Büyüme performansına ve Capital 500 listesindeki yeni sıralamaya ilişkin değerlendirmede bulunan Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke: “2026 yılı, Aytemiz açısından istikrarlı büyümemizi sürdürdüğümüz, yatırımlarımıza ivme kazandırdığımız ve mobilite odaklı dönüşümümüzü daha da ileri taşıdığımız bir yıl oluyor. Capital 500 listesindeki yükselişimiz ve 24’üncü şirket olarak yer almamız da bu istikrarlı büyüme anlayışımızın ve uzun vadeli değer üretme yaklaşımımızın önemli bir göstergesi niteliğinde. Müşteri beklentilerinin hızla değiştiği bu yeni dönemde, istasyonlarımızı farklı ihtiyaçlara cevap veren modern yaşam merkezlerine dönüştürmeyi sürdürüyoruz” dedi.

Perakende dönüşümüne odaklanan büyüme

İstikrarlı büyümenin temelinde değişime hızla uyum sağlayabilme kabiliyetinin bulunduğunu vurgulayan Eke: “Akaryakıt sektörü artık yalnızca enerji arzıyla değil; mobilite, perakende, dijitalleşme ve müşteri deneyiminin kesişiminde yeniden tanımlanıyor. Biz de bu dönüşümü yakından takip etmekle yetinmiyor, yatırımlarımızı bu geleceği şekillendirecek alanlara yönlendiriyoruz. İstasyon sayımızı artırmanın ötesinde, her temas noktasında daha akıllı, dijital ve entegre bir müşteri deneyimi sunan yeni nesil istasyonlar inşa ediyoruz.

2026 yılında önceliğimiz; büyümemizi, yeni istasyon yatırımlarının yanı sıra hizmet kalitesi, teknoloji odaklı çözümler ve müşteri memnuniyetiyle güçlendirmek. Türkiye'nin dört bir yanında erişilebilirliğimizi artırırken, sektörün dönüşümüne katkı sağlama hedefimiz doğrultusunda yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” şeklinde konuştu.