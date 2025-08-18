Aytemiz ve Ziraat Bankası'ndan 300 lira 'Bankkart Lira' kampanyası

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aytemiz'in Ziraat Bankası ile hayata geçirdiği kampanya kapsamında 16 Ağustos-30 Eylül'de Bankkart üyesi Aytemiz istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapılacak 900 lira ve üzeri dördüncü akaryakıt ya da otogaz alışverişinde Bankkart sahiplerine özel 300 lira Bankkart Lira hediye ediliyor.

Kampanyaya katılmak için Bankkart Mobil üzerinden "Kampanyaya Katıl" butonuna tıklamak veya bankada kayıtlı cep telefonu numarasından AYTEMİZ yazıp 4757'ye kısa mesaj göndermek yeterli oluyor. Ödül kazanım bilgisi, alışveriş sliplerinde ve Bankkart Mobil uygulamasında yer alıyor.

Ayrıca, Aytemiz Vaay uygulaması ve Aytemiz Araçtan Öde sistemi üzerinden ödeme yöntemi olarak "Kredi Kartı" seçilerek yapılan işlemler de kampanyaya dahil oluyor. Katılım ve kazanılan Bankkart Lira bilgileri, banka sisteminde kayıtlı cep telefonlarına SMS ile bildiriliyor.

Kampanyanın detaylarına "www.aytemiz.com.tr" ile "bankkart.com.tr" internet adreslerinden, Aytemiz Vaay ve Bankkart Mobil uygulamalarından ulaşılabiliyor.