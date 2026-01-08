Aytemiz Yatırım Bankası ve İntegral Yatırım’dan iş birliği anlaşması

Türkiye sermaye piyasalarının iki önemli kurumu, Aytemiz Yatırım Bankası ile İntegral Yatırım, yatırım bankası müşterilerinin borsaya emir iletimi süreçlerini kapsayan stratejik bir iş birliği anlaşmasına imza attı.

Gerçekleştirilen iş birliği kapsamında, Aytemiz Yatırım Bankası müşterilerinin Borsa İstanbul’da gerçekleştirecekleri pay senedi işlemlerine ilişkin emir iletimi, İntegral Yatırım’ın teknolojik altyapısı, piyasa tecrübesi ve yüksek operasyonel standartları aracılığıyla sağlanacak.

Uzmanlıklar aynı zeminde buluştu

Aytemiz Yatırım Bankası; kurumsal bankacılık gücü, risk yönetimindeki disiplinli yaklaşımı ve uzun vadeli finansal değer üretme vizyonuyla öne çıkarken, İntegral Yatırım sermaye piyasalarındaki derin uzmanlığı, yatırımcı odaklı hizmet anlayışı ve gelişmiş işlem altyapısıyla bu iş birliğine stratejik katkı sunuyor.

İş birliği hakkında her iki kurumdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bu birliktelik, yatırım bankacılığı ile aracı kurum uzmanlığını aynı zeminde buluşturarak yatırımcılara hızlı, güvenli ve etkin bir piyasa erişimi sağlamayı amaçlıyor. Söz konusu anlaşma, yalnızca operasyonel bir entegrasyon değil; aynı zamanda iki kurumun da şeffaflık, regülasyonlara tam uyum ve yatırımcı güvenini önceleyen kurumsal duruşunun güçlü bir yansımasıdır. Aytemiz Yatırım Bankası ve İntegral Yatırım, bu iş birliğiyle Türkiye sermaye piyasalarının derinleşmesine ve finansal ekosistemin sürdürülebilir gelişimine katkı sunmayı hedefliyor. Her iki kurum da güçlü kurumsal yapıları ve uzun vadeli stratejik vizyonları doğrultusunda, sermaye piyasalarında katma değer yaratan iş birliklerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.”