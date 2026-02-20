Azerbaycan Savunma Sanayi'ne Konya'dan dev dokunuş!

İBRAHİM ÇİÇEKÇİ /KONYA

Azerbaycan'ın savunma sanayindeki önemli aktörlerinden olacak Azer Silah Fabrikası açıldı. Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından yapılan açılışta son teknoloji ününler de görücüye çıktı. Makinenin teknolojik alt yapısında ise Konya dokunuşları dikkat çekti.

Fabrikaların mühimmat bölümündeki top mermisi üreten makineler, Konya merkezli Elmalı Makine'nin ürettiği özel makineler. Fabrikada kullanılan ve 155'lik en büyük top mermilerine kadar basabilen makineler, Elmalı'nın Konya tesislerinde tasarladığı ve ürettiği makineler. Stratejik ürün kategorisinde yer alan bu makineler, Elmalı Makine'nin sektördeki önemini birkez daha göstermiş oldu.

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de, Türkiye'den gelen özel makineler sayesinde, Azerbaycan mühimmat üretimini zirveye taşındığını belirtti. Elmalı Makine yöneticileri de, savunma sanayine yönelik makinelerinin dünya genelinde talep gördüğünü, stratejik fabrikalarda Türkiye'nin bayrağını dalgalandırmaktan gurur duyduklarını ifade etti.