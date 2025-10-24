Azumi, DIAFA ile kurduğu stratejik ortaklıkla küresel büyümede yeni bir dönem başlatıyor

Küresel çapta beğeni toplayan Zuma, ROKA, Oblix ve diğer prestijli restoran konseptlerinin arkasında yer alan uluslararası üne sahip restoran grubu Azumi Ltd. Abu Dabi merkezli yeni bir lüks ağırlama yatırım şirketi olan DIAFA ile yeni bir stratejik ortaklık duyurdu.

Bu ortaklık, Azumi için önemli bir dönüm noktası niteliğinde ve DIAFA ile uzun süredir ortağı olan Doğuş Hospitality'yi, grubun bir sonraki aşaması için ortak bir vizyonda bir araya getiriyor. Bu vizyon, yaratıcılık, kültürel değer ve iddialı bir küresel büyümeyle tanımlanıyor.

Yirmi yıldan uzun süredir Zuma ve ROKA, modern Japon mutfağına getirdikleri özgün yorumları, sade tasarım anlayışları ve tutarlı küresel kaliteleriyle gastronomi dünyasında fark yaratıyor. Londra’dan Dubai’ye, Miami’den Maldivler’e, Hong Kong’dan İstanbul’a kadar uzanan uluslararası restoran zinciriyle, özgünlük ile yeniliği, zarafet ile konforu bir araya getiren benzersiz yemek deneyimleri sunuyor.

DIAFA’nın yatırımı, Azumi’nin hedeflerini hızlandırarak markanın amiral gemisi restoranlarının gelişimini, Oblix gibi mevcut restoranların uluslararası alanda genişlemesini ve hâlihazırda geliştirilmekte olan yeni yaşam tarzı ve deneyim odaklı konseptlerin hayata geçirilmesini destekleyecek.

Azumi ve DIAFA işbirliğiyle global deneyimlerde yeni dönem

Azumi Ltd. CEO’su Sven Koch, konuya dair şunları söyledi:

“Bu ortaklık, vizyon ve değerlerin olağanüstü bir uyumunu temsil ediyor. DIAFA’nın yaratıcılığa, zanaate ve kültürel özgünlüğe olan inancı, Azumi’nin kimliğimi ve mirasıyla derinden örtüşüyor. Doğuş Hospitality’deki uzun süreli partnerlerimiz ve DIAFA’daki yeni partnerlerimizle birlikte, Azumi’nin bir sonraki dönemini şekillendirmekten heyecan duyuyoruz. Global düzeyde yeni fikirler, destinasyonlar ve konseptler keşfederken misafirlerimize olağanüstü deneyimler sunmaya devam edeceğiz.”

Azumi, küresel vizyonunu ileriye taşırken başarısını tanımlayan temel unsurlara bağlı kalmayı sürdürüyor. Küresel gastronomi standartlarını yeniden tanımlayan olağanüstü deneyimler yaratmaya devam ediyor. Bu yeni ortaklık, yaratıcılığın bütünlüğü ile stratejik vizyonu birleştirerek Azumi’nin küresel ağırlama sektöründeki lider konumunu güçlendiriyor ve önümüzdeki yirmi yılın kalıcı başarısının temelini oluşturuyor.