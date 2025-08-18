B2 ehliyetle kullanılabiliyor: Yerli elektrikli otomobil ALEXA yollara çıktı

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Mersin 3. OSB’deki 20 bin metrekarelik fabrikasında faaliyet gösteren Ortimobil’in yeni modeli ALEXA, şehir içi kullanımına uygun şekilde dizayn edildi. L7 segmentinde 5 kapılı tasarımıyla Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan, geniş ve ferah hacmiyle kullanıcısına rahat bir sürüş deneyimi yaşatan ALEXA’nın, sürücü dâhil 4 kişilik yolcu kapasitesi bulunuyor. ‘Sıradan bir yolculuk değil, bu senin tarzın’ sloganıyla tanıtılan ALEXA, 100 kilometrelik menzili ve maksimum 70 km/s hıza ulaşabilme kapasitesiyle dikkat çekiyor. Araç, yüzde 40 tırmanma açısı sayesinde zorlu yokuşlarda yüksek performans sergiliyor. Elektrikli motoruyla yakıt maliyetinin önüne geçerek kullanıcı bütçesine katkı sağlayan araç, 6 ila 8 saatte tam şarj olabiliyor. ALEXA, B2 sınıfı ehliyete sahip tüm sürücüler tarafından kullanılabiliyor. Bu anlamda geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden ALEXA, canlı renkleriyle de göze hitap ediyor. Şuan için beyaz, mavi ve su yeşili olmak üzere 3 farklı renk seçeneği sunan ALEXA; sessiz sürüşü, düşük bakım ihtiyacı ve çevre dostu yapısıyla şehir içi ulaşımda yeni bir dönem başlatıyor.



Elektrikli araç kullanımı hız kazandı

Yapılan araştırmalara göre 2020 yılında dünya genelindeki yeni araçların sadece yüzde 4’ü elektrikli teknolojilerden oluşuyordu. Ağustos 2025 itibariyle elektrikli araçların yeni araç satışları içindeki payı yüzde 25’e ulaştı. Bu oran küresel ölçekte satılan her 4 arabadan 1’inin elektrikli olduğu anlamını taşırken, Ortimobil, ALEXA ile Türkiye elektrikli araç pazarındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.