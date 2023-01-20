B2Press’in yurt dışı satışları yüzde 280 arttı

PR hizmetini 2016’dan bu yana online servis modeliyle sunan B2Press, 2022 performansını açıkladı.

Şirket, geçen yıl yıl 450’den fazla markayla işbirliği yaparak iş hacmini yüzde 104, cirosunu ise yüzde 163 artırdı.

İş hacmindeki büyümenin lokomotifi ise yüzde 280’lik artışla yurt dışı basın bülteni dağıtımları oldu. Online PR servisinin yurt dışı gelirlerinin toplamdaki payı da yarıya yaklaştı.

Her 4 bülteninden birini yurt dışında servis etti

Globalde 25 dilde basın bülteni dağıtan B2Press, basın bülteni dağıtımlarını bir önceki yıla kıyasla yüzde 62 artırarak bin 911’e çıkardı. Her 4 bültenden birini yurt dışında servis ederken, Türkiye’de de bin 421 basın bülteni ve 823 özel haber/röportaj çalışması gerçekleştirdi. Dağıtılan bültenler sonucunda her bülten için ortalama 103 olmak üzere toplam 146 bin 368 basın yansıması elde etti.

B2Press, farklı mecralarda yayımlanmasını sağladığı özel haber ve röportaj çalışmalarını ise yüzde 375 artırarak 874’e ulaştırdı. Yurt dışında 55 farklı haber ajansı ve medya veri tabanı işbirliğiyle de 51 özel haber/röportaj çalışması gerçekleştirdi. Markalar 2022’de en çok ekim, kasım ve aralık aylarında basın bülteni servis etti. En çok basın bülteni Dubai/BAE, Avrupa ve ABD pazarlarında dağıtıldı.

İspanya, Polonya, Irak, Malezya, Endonezya gibi yeni pazarlardan da gelen taleplerin de katkısıyla B2Press, Hollanda’nın Utrecht şehrindeki merkezinin ardından ülkedeki ikinci ofisini Amsterdam’da açmak için harekete geçti.

"Hizmetlerimizi sosyal ağlar üzerinden de ulaştırmayı hedefliyoruz"

2022 yılı performanslarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan B2Press Yönetici Ortağı Ediz Tokabaş, “Geçtiğimiz yıl artırdığımız yayın anlaşmalarıyla birlikte Ortadoğu’nun en etkili haber dağıtıcısı konumuna yükseldik. Önemli ülkelerden yeni talepler aldık ve bu pazarlarda hizmet vererek ağımızı genişlettik. Yurt dışında Coin W, DNSSense, Express VPN, Extreme Music, Getwallet, Good Luck Mate, Monster Notebook, Promperu, SPARK, Stevie Awards, Timus, True Global Ventures, Wingie gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok şirketle iş ortaklığı yaptık.” dedi.

Tokabaş, yeni yıla dair hedeflerine ilişkin ise şunları söyledi: “Hedeflerimizin birkaç adım ötesine geçtiğimiz bir yılı geride bıraktık. Kaleme aldığımız nitelikli içerikler ve projelerle partnerlerimizin misyonuna, iş modeline ve hizmetlerine değer katarak birlikte büyüdük. 2023’te Avrupa’nın da önemli yayın gruplarıyla anlaşmalar yapmayı hedefliyoruz. Kullanıcıların sosyal medyadan haber alma alışkanlığını önemli düzeye çıkmasının sonucunda basın bülteni ve haberlerimizi 2023’te hedef gruplara LinkedIn, Twitter ve Telegram gibi sosyal ağlar üzerinden de ulaştırmayı planlıyoruz. Bu yönde birkaç anlaşma da imzaladık. Böylelikle yurt içi ve dışındaki büyüme ivmemizi hızlandıracağımıza inanıyoruz.”

İçerik, B2Press tarafından hazırlanmıştır.