b4mar, globalleşme yolunda uluslararası görüşmelere başladı

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye’deki e-ticaret hacmi 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 109’lık artış kaydederek 800,7 milyar TL’ye ulaştı. E-ticaretin genel ticaretteki payı ise 2021’de yüzde 17,7 iken, bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 5 artarak yüzde 18,6’ya çıktı. E-ticaret pazarın büyümesi ve gelişmesiyle birlikte sektöre katılanların sayısı da yükselişe geçti. E-ticaret faaliyetinde bulunan şirketler 2022 itibarıyla 548 bin 688 olurken, bunların yüzde 97’si e-ticaret pazaryerlerinde faaliyet gösteriyor. Bunların yüzde 37,7’si İstanbul merkezliyken, sıralamayı yüzde 8,5 ile Ankara, yüzde 7,1 ile İzmir takip ediyor. E-ticaret işletmelerinin yüzde 4,6’sı da Bursa’da konumlanırken, neredeyse yüzde 10’nu Antalya, Konya ve Kocaeli merkezli olarak faaliyet gösteriyor.

Ortalama sepet tutarı 167 TL

Tüketici alışkanlıklarının gün geçtikçe dijitale kaymasıyla birlikte vatandaşlarımızın e-ticaret pazaryerlerindeki harcamaları da artıyor. Öyle ki yurt içi harcamaların e-ticaretteki payı yüzde 91,3’lük oran ile 731 milyar TL olarak gerçekleşirken, diğer ülkelerin ülkemiz e-ticaret sitelerinden yaptığı harcamalar yüzde 4,2’lik oran ile 33,8 milyar TL’ye ulaşıyor.

Verilere göre e-ticarette ortalama sepet tutarı 167 lira. Türkiye’de en çok çevrimiçi alışveriş yapılan şehirlerin başında ise yüzde 36 ile İstanbul gelirken, sıralamayı yüzde 9 ile Ankara, yüzde 6 ile de İzmir takip ediyor. Bursa ve Antalya’nın e-ticaretteki payı da yüzde 4 olurken, bu oran Kocaeli’nde yüzde 2’de kalıyor. En çok alışveriş yapılan kategorilerde de konaklama, seyahat, giyim, elektronik cihaz ve küçük ev aletleri bulunuyor. Bu harcamaların yüzde 85’i peşin, yüzde 15’i ise taksitli ödeme yöntemiyle gerçekleştirildiği ve tüketici alışverişleri en çok pazartesi günü yapıldığı kaydediliyor. Bu dinamiklerin rüzgarını arkasına alan b4mar ise e-ticaret pazaryerlerini hem satıcılar hem de alıcılar için avantajlı kılıyor.

Satıcılar ürünleri daha uygun fiyata sunabiliyor

Tüketicilerin alışverişleri için dijital kanalları tercih etme oranı her geçen gün artarken; e-ticaret pazaryerlerinin hem üreticiler hem de tüketiciler için barındırdığı zorluklar, yeni pazaryerlerine ihtiyacı tetikliyor. Her bir unsur özellikle satıcıların büyümesinin önünde birer engelken, b4mar ise üyelerine büyük bir avantaj sağlıyor. Her bir ürün çeşidinde her markadan bir satıcının olacağı şekilde tedarikçi mağaza açma stratejisi uyguluyor. Öncelik ise markanın üreticisine veya exclusive (özel) satış haklarına sahip şirketlere tanınıyor. Ayrıca komisyon oranları da diğer pazaryerlerine kıyasla oldukça makul seviyelerde tutuluyor. Platform tüketicilere de dakikalar içerisinde ürün gönderimi vaadinde bulunmuyor. Çünkü böyle bir vaadin yüksek maliyeti diğer pazaryerlerinde fiyatlara ve tüketicilere yansıtılıyor. B4mar bu yüzden yakın zamanda referanslı satışı da hayata geçirecek. Böylelikle müşteri olmasına referans olunan kişilerin satışlarından da özel indirimler ve ücretsiz ürünler kazanma şansı doğacak.

Mağaza sahipleri, tedarikçiler için ürünleri daha uygun fiyata sunabilmeleri adına ayrıcalıklar yakalayacak. Her markadan sadece bir satıcının bulunabileceği b4mar’da satıcıların mümkün olduğunda üretici olması ya da üreticiden özel haklarla ürün tedarik edebilmesi isteniyor. Böylece aracısız bir şekilde üretici fiyatlarına erişebilmesi hedefleniyor. Böylece mağaza sahibi hem daha düşük pazaryeri komisyonu öderken hem de kendi markalarında tek satıcı olmanın getirdiği ölçek ekonomisinden faydalanıyor. Satış kolaylığının bir avantajı olarak kârlılık sorununu ortadan kaldırarak tüketicilere daha cazip fiyatlar sunabiliyor.

Globalleşme hedefleri için uluslararası görüşmelere başladı

Daha iyi tedarikçilere erişilebilmek ilk adımda çok daha az ama ülke çapında saygın üreticilerle anlaşma yoluna giren b4mar, globalleşme hedefi doğrultusunda birçok ülkeyle ön görüşmelere başladı. Bunların ilk sırasında Suudi Arabistan yer alıyor. Türk gıda ve tekstil ürünlerinin Suudi Arabistan’a, Suudi petrol türevli perakende ürünlerin de ülkemize satışının kolaylaştırılması için hem Türk hem Suudi resmi makamların desteğiyle işbirlikleri yapılması planlanıyor. Ayrıca ödeme sistemlerinde katılım bankacılığının dijital ürün ve ödeme sistemlerinin merkeze alınması da amaçlanıyor. Ön görüşme yapılan diğer ülke Almanya ortaklığında ise özellikle gurbetçi Türk vatandaşlarının iki ülke arasındaki alışverişlerini katalizör güç olarak değerlendirilerek faaliyet alanlarının Almanya’dan diğer Avrupa ülkelerine genişletilmesi hedefleniyor. Türk cumhuriyetleri için Özbekistan merkez üs olarak düşünülürken, koşer sertifikalı ürünlerin satışında yer almak için ise İsrail ana ülke olarak konumlanıyor. b4mar, Kafkaslara açılmak için de Gürcistan’ın merkez ülke olması için çalışmalarını sürdürüyor.

