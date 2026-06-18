Babalar Günü'nde deneyim odaklı hediyeler öne çıktı

ZUBİZU, Babalar Günü öncesinde kullanıcı tercihlerine ilişkin verileri paylaştı. Buna göre, giyim, ayakkabı, saat ve aksesuar gibi klasik hediye seçenekleri öne çıkarken, seyahat, araç kiralama ve yeme-içme gibi deneyim odaklı alternatiflere ilginin de arttığı görüldü.

Platform verileri, tüketicilerin Babalar Günü'nde yalnızca ürün değil, birlikte vakit geçirmeyi sağlayan deneyimleri de hediye olarak tercih ettiğine işaret etti. ZUBİZU uygulamasında moda, yaşam, otomotiv ve seyahat gibi farklı kategorilerde sunulan fırsatlar, kullanıcıların çeşitli ihtiyaç ve ilgi alanlarına yönelik seçeneklere yöneldiğini ortaya koydu.