Bacacı Yatırım Holding, lojistikte ‘Sürat’ yaptı

İSTANBUL/EKONOMİ

Lojistik alanındaki faaliyetlerine Sürat Kargo ile başlayan Bacacı Holding, bu sektördeki varlığını yeni yatırım ve şirketlerle genişletiyor. Yaklaşık 1.5 yıl önce kurulan Sürat Lojistik, yılın ilk altı ayında hem iş hacmi hem de ciro bazında iki katından fazla büyüyerek dikkat çekti. Şirket, beş yıl içinde Türkiye’deki ilk 10 lojistik firmadan biri olmayı hedefliyor. Yurtdışı atılım ise 2026 yılında başlayacak.

EKONOMİ gazetesine konuşan Sürat Lojistik Genel Müdürü Tarkan Türkel, kurulduğu günden bu yana uzman kadrosuyla hızlı karar alabilen, müşteriye özel çözümler sunan ve farklı taşıma modlarını entegre şekilde yönetebilen bir yapı kurduklarını belirtti. Türkel, "Yalnızca lojistik hizmeti vermiyoruz, müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına özel çözümler üretiyoruz. Sürdürülebilir, avantajlı ve esnek hizmet modelleri sunuyoruz" dedi.

Şirket, yürüttüğü dökme yük operasyonlarıyla da öne çıkıyor. Türkiye genelinde 81 ile yayılı müşteri ağı sayesinde limanlardan tahliye edilen yüklerin paketlenip dağıtılması sürecini yöneten Sürat Lojistik, ayda yaklaşık 26 bin TIR hareketine ulaştı. Soğuk zincir taşımacılığında da Marmara bölgesiyle başlayan şirket, hizmet alanını genişletmeyi planlıyor.

Depo yatırımları hızlanacak

Türkel, büyümeye paralel olarak depo yatırımlarını da artırdıklarını belirtti. Esenyurt ve Gebze’de devreye alınan depoların doluluk oranlarının kısa sürede yüksek seviyelere ulaştığına dikkat çeken Türkel, artan talepler doğrultusunda yeni depo alanları üzerinde çalıştıklarını vurguladı.

İlk 10’a girme hedefi var

Tarkan Türkel, Sürat Lojistik’in ciro ve hacim bazında Türk menşeli lojistik firmalar içinde ilk 10’da yer aldığını belirtti. Beş yıl içerisinde global oyuncuların da yer aldığı ilk 10 listeye girmeyi hedefleyen Sürat Lojistik, bu hedefe yalnızca mevcut güçlü alanlarını derinleştirerek değil, aynı zamanda yeni hizmet alanları geliştirerek ulaşmayı planlıyor.

“Gemi yatırımı da yapabiliriz”

Türkel, "Otomotiv yedek parça lojistiği yapıyoruz ama bitmiş otomobil taşımacılığını da hedefliyoruz. Şu an charter gemi taşımacılığı yapıyoruz, ancak gelecekte kendi gemimize de yatırım yapmayı düşünüyoruz. Çünkü Türkiye’nin liman kapasitesi ve yük potansiyeli bu yatırımın önünü açıyor" diyerek yeni adımların sinyalini verdi.

Yurt dışında ofisler açacak

2026 yılı itibariyle yurtdışında da kendi ofis yapılanmasına geçmeyi planlayan Sürat Lojistik, bugün acenteler aracılığıyla varlık gösterdiği Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Asya ve İskandinavya gibi bölgelerde ofis açmayı hedefliyor. Şirket bu yıl ise operasyonel verimliliğe odaklanmış durumda.

Satın alma ve ortaklığa sıcak bakıyor

Türkel, Bacacı Holding’in gerek yurtiçi gerekse yurtdışında stratejik şirket alımları ve ortaklıklar yapabileceğini belirtti. Türkel, "Potansiyeli yüksek ama finansal imkânları sınırlı olan şirketlerle ortaklık ya da satın alma yoluna gidebiliriz. Bu yabancı bir firma da olabilir, yerli bir oyuncu da" dedi.

İthalatta hareketlilik yaşanıyor

Sanayide stoklu çalışma modelinin yaygınlaşması, ithalattaki hareketlilik ve yaş meyve-sebze sezonunun etkisiyle yurtiçi taşımalarda önemli bir yoğunluk yaşanıyor. Türkel, "Araç bulmakta zorlandığımız zamanlar oluyor. Gelecek altı ayın da hareketli geçmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Son olarak, sektörde nitelikli iş gücü eksiğine dikkat çeken Tarkan Türkel, eğitim kurumlarında lojistik alanına yönelik uzmanlık programlarının artması gerektiğine vurgu yaparak, "Yabancı dil bilen, analitik düşünme yeteneği gelişmiş, veriyle çalışabilen ve global sistemlere entegre olabilecek bir yeni nesil yetişmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.