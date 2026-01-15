Bacacı Yatırım Holding veri analiziyle karar alma süreçlerini stratejik güce dönüştürüyor

“Geleceğe Değer Üretmek” mottosu ile 9 farklı sektörde faaliyet gösteren Bacacı Yatırım Holding, dijital dönüşüm yolculuğunda veri analizini yalnızca raporlama ve geçmiş performansın ölçülmesi amacıyla değil; karar alma süreçlerini yönlendiren stratejik bir yetkinlik olarak konumluyor. Farklı sektörleri çatısı altında barındıran gruplar için veri çeşitliliğini bir fırsat olarak gördüklerini kaydeden Bacacı Yatırım Holding Bilgi Teknolojileri İcra Kurulu Üyesi Vildan Çal Özel, veri analitiği ve yapay zeka yatırımlarının etkisini maksimize etmek için; sektör bazlı silo çözümler yerine, ortak analitik reflekslerin ve problem odaklı modellerin geliştirilmesinin kritik olduğuna dikkat çekti.

Bu süreçte yapay zekâyı tek başına konuşmanın da yeterli olmadığına işaret eden Özel, teknoloji direktörlerinin (CTO) gündemindeki asıl konun yapayı zekâyı gerçekten somut iş değerine dönüştürecek projeler geliştirmek olduğunu söyledi.

“Stratejik bir yetkinlik olarak konumluyoruz”

Veriyi zenginleştirmenin önemine işaret eden Vildan Çal Özel, bu noktada “cross learning, cross industry intelligence” yani “karşılıklı öğrenme ve sektörler arası bilgi aktarım mekanizmalarının” devreye girdiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Amaç; bir sektörde olgunlaşmış analitik modellerin, metodolojilerin ve karar destek pratiklerinin, diğer sektörlerde hızlandırıcı etki yaratacak şekilde değerlendirilmesi. Böylece veri analizi, yalnızca tekil sektör performansını artıran bir araç olmaktan çıkarak, öğrenen ve gelişen bir karar mekanizmasına dönüşüyor. Bacacı Yatırım Holding olarak dijital dönüşüm yolculuğumuzda, veri analizini yalnızca raporlama ve geçmiş performansın ölçülmesi amacıyla değil; karar alma süreçlerini yönlendiren stratejik bir yetkinlik olarak konumluyoruz. Bu çerçevede veri analizi stratejimiz; verinin yalnızca sektör bazlı değil, kurum genelinde anlamlandırılabilir, karşılaştırılabilir ve yeniden kullanılabilir bir varlık olarak ele alınmasını esas almakta. Bu nedenle cross industry intelligence kavramı, Bacacı Yatırım Holding’te bu yıl özellikle ele alacağımız bir konu olacak. Farklı sektörlerde üretilen veriler; benzer iş problemlerine, risklere ve optimizasyon ihtiyaçlarına nasıl ışık tutabilir, buna çalışacağız. Örneğin, finansal yatırım tarafında kullanılan zaman serisi analizi ve volatilite modellerini, kargo ve lojistik operasyonlarına uyarlayarak kapasite kullanımını bugün uyguladığımız yöntemlere kıyasla daha iyi optimize edilebilir miyiz diye düşünüyoruz. Burada yaratılacak %10’luk bir fark dahi operasyonel süreçlerimizde olumlu bir etki yaratacaktır. Beklentimiz anlık ve büyük dönüşümler değil ama kademeli, ölçülebilir ve sürdürülebilir kazanımlar üretmek.”

Özel, “Yapay zekâ ile birlikte sağlam bir veri altyapısı ve doğru veri analitiği de beraberinde geliyor. Sağlam bir veri zemini olmadan, yapay zekâdan beklenen iş değerini üretmek mümkün olmuyor. Bununla birlikte bu dönüşüm yalnızca teknolojiyle değil; doğru yetkinliklere sahip ekipler, bu yetkinlikleri sürdürülebilir kılan organizasyon yapıları ve yeteneğe erişimle mümkün. Yetenek yönetimi artık CTO’lar için teknolojik kararlar kadar kritik. Aynı zamanda artan siber tehditler ve regülasyonlar nedeniyle güvenlik, sadece teknik bir konu değil; iş sürekliliği ve kurumsal güvenin temel unsuru. Bugün bizler için, hız, veri, güvenlik ve insan arasında doğru dengeyi kurmak önemli” dedi.