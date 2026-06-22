Bacacı Yatırım Holding'de çalışanların yüzde 40'ını kadınlar oluşturuyor

“Geleceğe değer üretmek” mottosuyla 9 farklı sektörde faaliyet gösteren, Halil İbrahim Bacacı’nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Bacacı Yatırım Holding, kadınların karar alma mekanizmalarındaki etkin rolüyle öne çıkıyor.

Grup şirketleriyle birlikte yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayan Bacacı Yatırım Holding’de çalışanların yüzde 40'ını kadınlar oluştururken, yönetim kademesinde bu oran yüzde 51'e ulaşıyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini kurum kültürünün önemli bir parçası olarak gördüklerini belirten Bacacı Yatırım Holding İnsan Kaynakları İcra Kurulu Üyesi Zeynep Embel, kadınların iş hayatında daha görünür ve etkin roller üstlenmesini önemsediklerini belirterek, fırsat eşitliği ve kapsayıcılık ilkeleri doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi. Holding bünyesinde çalışanların yaklaşık yüzde 60'ının kargo ve lojistik sektöründe görev yaptığını aktaran Embel, kalan yüzde 40'lık bölümün ise Bacacı Yatırım Holding’in faaliyet gösterdiği diğer sektörlerde istihdam edildiğini kaydetti. Çalışanların yaklaşık yüzde 20'sinin merkezi yönetim kadrolarında, yüzde 80'inin ise saha ekiplerinde yer aldığını belirten Embel, kadın çalışan oranının yıllar içinde istikrarlı şekilde yükseldiğini söyledi.

İcra kurulunda kadınlar çoğunlukta

Kadın çalışanların departmanlara göre dağılımı hakkında da bilgi veren Embel, “Ağırlıklı olarak, finans bütçe, insan kaynakları, bilgi teknolojileri, satın alma gibi farklı ve kritik birimlerde kadın çalışanlarımız etkin bir şekilde rol alıyor. İcra Kurulumuzun da çoğunluğu kadınlardan oluşmakta. Bu çerçevede grubumuz bünyesinde görev yapan kadın yöneticilerimize de ilham kaynağı olacak şekilde politikalarımızı belirlediğimizi söyleyebilirim” dedi.

“Fırsat eşitliği ve kapsayıcılık ilkeleri ile hareket ediyoruz”

İşe alım ve terfi süreçlerinde eşitlik ve kapsayıcılık ilkeleri doğrultusunda hareket ettiklerini vurgulayan Embel, “Objektif bir performans ve değerlendirme sistemini temele alıyor ve burada takip ettiğimiz kriterlere göre adayları belirliyoruz. Farklı birimlerin ve değerlendirme araçlarının da sürecin içinde olduğu bir sistemi ilerletiyoruz. Hazırlamış olduğumuz veri tabanlı raporlar, validasyon toplantıları ile adayların yetkinliklerini değerlendiriyoruz. Tüm değerlendirmelerimizde, adayın o role uygunluğunu yetkinlik temelli ele alıyoruz. Yaş, cinsiyet, medeni durum gibi kriterler bu süreçte kesinlikle gündeme alınmayan unsurlar olarak gündemimizde yer almıyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Genç istihdama yönelik çalışmalar yürütüyoruz”

Kariyer gelişimi ve yetenek yönetimini kurum kültürünün önemli bir parçası olarak gördüklerini ifade eden Embel, çalışanlar arasında geri bildirim kültürünü ve tecrübe paylaşımını destekleyen bir çalışma ortamı oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi. Özellikle genç istihdamını artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Embel, yeni mezunların iş hayatına kazandırılması ve geleceğin yöneticilerinin yetiştirilmesi için çeşitli planlamalar yaptıklarını söyledi. Önümüzdeki dönemde yönetimdeki kadın temsil oranını korumayı hedeflediklerini ifade eden Embel, genç yeteneklerin grup bünyesine katılmasını ve geleceğin kadın liderlerinin yetişmesini desteklemeyi öncelikleri arasında gördüklerini belirtti.