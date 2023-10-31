BAE merkezli yatırım şirketi, Türk balık üreticisinin yüzde 70'ini satın aldı

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli uluslararası yatırım şirketi E20 Investment, Avrupa'nın önde gelen dikey entegre levrek ve çipura üreticisi Lucky Fish’in yüzde 70 hissesini alarak çoğunluk hissedarı oldu.

Gıda ve tarım alanlarında Avrupa, Orta Asya ve Afrika’nın önde gelen yatırım şirketleri arasında yer alan E20 Investment, Lucky Fish’in çoğunluk hissesini, Türkiye'de orta ölçekte ve yüksek büyüme gösteren şirketlere yönelik yatırımlarıyla uzmanlaşmış özel sermaye şirketi Mediterra Capital’den satın aldı.

Hisse satışında Mediterra Capital’e Dora Capital, E20 Investment’a ise Ardent Advisory danışmanlık hizmeti verdi. Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Avukatlık Bürosu ve KP Law ise işlem için hukuki danışmanlık sağladı.

E20 Investment'ın Grup CEO'su Sultan el Caberi, gerçekleştirdikleri satın almaya ilişkin Lucky Fish’in uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirerek büyütmeye odaklanacaklarını söyledi.

Mediterra Capital'ın Kurucu Ortağı Murat Erkut ise şunları kaydetti: “Pazarın önemli oyuncularından, Türkiye’nin en büyük yüksek katma değerli, dikey entegre levrek ve çipura üreticisi konumunda olan Lucky Fish; bu işlemle birlikte yeni başarı hikayeleri yazacak. Yeni dönemde şirketin yatırım projeksiyonuna ivme kazandırılacak. Kapasite artışına ek; stratejik pazarlarda rekabet gücünü artıracak hamlelerde bulunulacak. İki taraf için de olumlu gelişmelere vesile olacağına inanıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Avrupa ülkelerine ihraç ediyor

1986 yılında kurulan Lucky Fish, Avrupa’nın önde gelen yüksek katma değerli, dikey entegre levrek ve çipura üreticisi konumunda. Şirketin operasyonları, açık denizde balık yetiştiriciliğinden, yem üretimine, katma değerli balık ürünleri üretimine kadar tüm değer zincirini kapsıyor. Lucky Fish, entegre tesislerinde hazırladığı katma değerli ürünlerini İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerine ihraç ediyor. Şirketin gerçekleştirdiği ihracatın satışlarındaki payı yüzde 97 seviyesinde. Mediterra Capital, 2013 yılında Lucky Fish'in yüzde 100'ünü satın almıştı.