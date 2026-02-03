BAE Systems’te ücret anlaşmazlığı operasyonel riski artırıyor

BAE Systems ile çalışanları temsil eden sendika arasındaki ücret görüşmeleri sonuçsuz kaldı. Taraflar arasında özellikle ücret artış oranları ve yan haklara ilişkin beklentilerin örtüşmemesi, grev seçeneğinin masaya gelmesine yol açtı. Sendika cephesi, mevcut tekliflerin artan yaşam maliyetleri karşısında yetersiz kaldığını savunurken, şirket yönetimi mali disiplin vurgusunu öne çıkarıyor.

İş gücü kaynaklı riskler operasyonel görünümü baskılıyor

Kuzey İngiltere’deki tesislerde görev yapan binin üzerindeki çalışanın grev kararı alması halinde, BAE Systems’in bazı üretim ve destek faaliyetlerinde geçici aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor. Savunma sanayiinde teslimat takvimlerinin kritik öneme sahip olması, iş gücü kaynaklı kesintileri şirket açısından operasyonel risk haline getiriyor.

Şirket, son dönemde küresel savunma harcamalarındaki artıştan olumlu etkilenerek güçlü bir sipariş birikimi yakalamış durumda. Ancak analistler, iş gücü maliyetleri üzerindeki baskının ve endüstriyel ilişkilerde yaşanabilecek gerilimin kar marjları açısından yakından izlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Olası bir grevin kısa vadede bilanço üzerinde sınırlı etki yaratması beklenirken, sürecin uzaması halinde üretim planları ve nakit akışı üzerinde baskı oluşabileceği ifade ediliyor.

Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması durumunda grevin, şirketin operasyonel performansı kadar yatırımcı algısını da etkileyebileceği değerlendiriliyor. BAE Systems’in uzun vadeli büyüme görünümü güçlü kalmayı sürdürse de, ücret müzakerelerinde yaşanan bu belirsizlik, şirketin risk hanesinde daha görünür hale gelen unsurlar arasında yer alıyor.