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Bağımlılık yapan ağrı kesici skandalı! McKinsey 650 milyon dolar ödeyecek

ABD'li danışmanlık şirketi McKinsey, bağımlılık yapan opioid ağrı kesici OxyContin'in satışlarını artırmak için Purdue Pharma'ya yaptığı danışmanlık nedeniyle 650 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Haber Merkezi
AA
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Bağımlılık yapan ağrı kesici skandalı! McKinsey 650 milyon dolar ödeyecek
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Virginia eyaletindeki bir bölge mahkemesine yapılan başvuruya göre McKinsey, ABD'deki ölümcül opioid salgınını körükleyen ağrı kesicilerin pazarlanmasıyla ilgili cezai soruşturmaları çözüme kavuşturmak için anlaşma imzaladı.

Anlaşma kapsamında McKinsey, Purdue Pharma'nın opioid ağrı kesici OxyContin'in satışlarını nasıl artıracağı konusunda yaptığı danışmanlık nedeniyle 650 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Mahkeme belgelerine göre ayrıca, McKinsey'in eski kıdemli ortaklarından Martin Elling de şirketin Purdue için yaptığı çalışmalarla ilgili kayıtları yok etmesi dolasıyla "adaleti engelleme" suçunu kabul etti.

ABD'de afyon katkılı, bağımlılığa yola açan ağrı kesicilerin yarattığı toplumsal kriz, bu ilaçları üreten Purdue Pharma gibi şirketlere ve satışlarda rol oynayan McKinsey’e yönelik tepkilere neden olmuş, söz konusu şirketler hakkında davalar açılmıştı.

Savcılar, McKinsey'in Purdue firmasının OxyContin satışlarını artırmak için alabileceği önlemler konusunda tavsiyelerde bulunduğunu söylemiş, şirketi bir ilacın yanlış markalanması için birlik olmak ve adaleti engellemekle suçlamıştı.

McKinsey daha önce de şirketin OxyContin üreticisi Purdue Pharma ve diğer ilaç üreticilerine danışmanlık yaparak opioid salgınını körüklediğini iddia eden davaları çözmek için yaklaşık 1 milyar dolarlık anlaşmalara varmıştı.

Purdue ise 2020'de reçeteli ağrı kesicilerin kullanımıyla ilgili suistimalini kapsayan cezai suçlamaları kabul etmişti.

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