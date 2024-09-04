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Bak Ambalaj ve Polibak en fazla Ar-Ge harcaması yapan şirketler arasında yer aldı

Bakioğlu Holding Ambalaj Grubu Şirketleri’nden Bak Ambalaj ve Polibak bu yıl da "Ar-Ge 250", Türkiye’nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketler Araştırması’nda yer almanın gururunu yaşıyor.

Haber Merkezi
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Bak Ambalaj ve Polibak en fazla Ar-Ge harcaması yapan şirketler arasında yer aldı
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İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’nin en fazla Ar-Ge harcaması yapan şirketleri arasında yer alan şirketleriyle Bakioğlu Holding, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler sunma misyonuyla AR-GE faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Baskılı esnek ambalaj sektöründe Bakanlık onaylı ilk Ar-Ge Merkezi özelliği taşıyan Bak Ambalaj, "Ar-Ge 250", Türkiye’nin En Çok AR-GE Harcaması Yapan Şirketler Araştırması’nda 326. sırada; ürün portföyünü sürekli geliştiren Polibak ise 252. sırada yer alarak esnek ambalaj sektörüne değer katmaya devam ediyor.

Bakioğlu Holding Ambalaj Grubu Şirketleri sürdürülebilirlik ve yeni teknolojilere yaptığı yatırımlarla sektörde öncü rolünü pekiştirmeye devam ediyor, ürün portföyünü genişletirken, teknoloji geliştirme ve yeni ürün tasarımı alanlarında önemli adımlar atıyor.

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