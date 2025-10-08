Bakan Kacır'dan Tekirdağ'a sanayi ve teknoloji çıkarması

  1. Ekonomim
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tekirdağ'da sanayinin dijital dönüşümüne ve teknolojik altyapısına güç katacak bir dizi temel atma ve açılış törenine katıldı. Bakan Kacır'ın ziyareti, bölgenin üretim kapasitesini artıracak Model Fabrika projesiyle başladı.

Güray ERDOĞAN / TEKİRDAĞ  

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Trakya'nın sanayi merkezi Tekirdağ'a bir dizi ziyaret, temel atma ve açılış töreni için kapsamlı bir program düzenledi.

Bakan Kacır'a ziyaretinde Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, bölge milletvekilleri, kaymakamlar, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müdürleri, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve il protokolü eşlik etti.

Üretimde verimlilik için Model Fabrika'nın temeli atıldı

Bakan Kacır'ın programının ilk durağı Ergene ilçesi oldu. Burada, sanayide verimliliğin artırılması ve dijital dönüşümün hızlandırılması amacıyla kurulan Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri (Model Fabrikalar) projesinin Tekirdağ ayağının temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törende, Model Fabrika'nın işletmelere "hata yapma özgürlüğünün olduğu" gerçek bir üretim ortamında, deneyimsel öğrenme teknikleri kullanarak verimlilik odaklı dönüşümü öğreteceği vurgulandı. Merkezin, bölgedeki sanayi kuruluşlarına eğitim ve danışmanlık hizmetleri vererek KOBİ'lerin rekabet gücünü artırması hedefleniyor.

Yeni tesisler hizmete girdi

Temel atma töreninin ardından Bakan Kacır ve beraberindeki heyet, sırasıyla Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde inşa edilen modern İtfaiye Hizmet Binası'nın ve bölgenin Ar-Ge potansiyelini yükseltecek olan Trakya Bilim ve Teknoloji Geliştirme Merkezi’nin açılış törenlerine katıldı.

Açılış programlarının sonrasında Kutes Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Özel Endüstri Bölgesi’nde incelemelerde bulunan Bakan Kacır, yetkililerden üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Bakan Kacır, Tekirdağ ziyaretini Ergene Belediyesi'ne yaptığı bir ziyaretle tamamlayarak şehirden ayrıldı.

