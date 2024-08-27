  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Bakanlık 145 işçiyi işten çıkaran firmaya cezayı kesti
Takip Et

Bakanlık 145 işçiyi işten çıkaran firmaya cezayı kesti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstanbul Çatalca'daki Polonez fabrikasında sendikal örgütlenme nedeniyle 145 işçiyi işten çıkaran işverene 2 milyon 9 bin 560 lira ceza kesildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakanlık 145 işçiyi işten çıkaran firmaya cezayı kesti
Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakanlığa bağlı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının, İstanbul Çatalca'da faaliyet gösteren firmada, bir sendikanın örgütlenme çalışmalarında yer almaları nedeniyle işten çıkarılan 13 işçi ile bu işçilerin işten çıkarılmasına karşı oldukları için eylem yapan 132 işçinin işten çıkarılmasına ilişkin teftiş raporunu hazırladığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan tespitler sonucu, firmanın iş yerinde sendikal baskı nedeniyle iş akdini sona erdirdiği tespit edilen 141 işçi için 8 bin 590 liradan toplam 1 milyon 211 bin 190 lira idari para cezası uygulanması istenmiştir. İşverenin, Türkiye İş Kurumuna bildirmeden 145 işçi için toplu çıkış vermesi nedeniyle de 5 bin 506 liradan toplam 798 bin 370 lira idari para cezası vermesi istenmiştir. Ayrıca, sendika üyesi işçileri işten çıkarmak suretiyle, iş yerinde hukuka aykırı olarak sendikal faaliyetleri engelleyen işveren hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Emeğin, sendikal örgütlenmenin, çalışanların hak ve özgürlüklerinin korunması için bakanlık olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam ediyoruz."

Polonez Gıda Fabrikası'nda işçiler işten çıkarılmıştı: Bakanklık harekete geçtiPolonez Gıda Fabrikası'nda işçiler işten çıkarılmıştı: Bakanklık harekete geçtiGündem

 

Bakanlık, işten çıkarılan işçiler için teftiş raporu hazırladıBakanlık, işten çıkarılan işçiler için teftiş raporu hazırladıGündem

 

Şirket Haberleri
Uşak Seramik'ten SPK başvurusu
Uşak Seramik'ten SPK başvurusu
JD.com'dan 5 milyar dolarlık hisse geri alım hamlesi
JD.com'dan 5 milyar dolarlık hisse geri alım hamlesi
TMSF'den Erciyes Anadolu Holding açıklaması
TMSF'den Erciyes Anadolu Holding açıklaması
Mopa Mutfak, Dubai’de mağaza açıyor
Mopa Mutfak, Dubai’de mağaza açıyor
Bir firma daha konkordato ilan etti
Bir firma daha konkordato ilan etti
Birinci Otomotiv, dijital dönüşüm yolculuğunda üretim süreçlerini modernize ederek verimliliği artırıyor
Dijital dönüşüm yolculuğunda üretim süreçlerini modernize ederek verimliliği artırıyor