Bakanlıktan İKMİB'in 155 milyon TL'lik geri ödeme planına onay çıkmadı

İMAM GÜNEŞ - İSTANBUL

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İKMİB) yaklaşık 170 milyon TL yatırımla hayata geçirdiği Kimya Teknoloji Merkezi’nde (KATİM) finansman sorunu büyüyor.

Ticaret Bakanlığı’nın İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği’ne gönderdiği resmi yazı, merkezin bütçe yapısına ilişkin dikkat çekici detayları ortaya koydu.

6 Mayıs 2026 tarihli yazıda, İKMİB bütçesinden KATİM A.Ş.’ye 2025 yılından itibaren toplam 40 milyon TL sermaye aktarımı yapıldığı, ayrıca 47,5 milyon TL’nin 5 yıl içinde geri ödenmek üzere şirkete aktarılmasının uygun görüldüğü belirtildi.

Bunun yanında, İKMİB yedek akçesi ve 2026 yılında oluşması beklenen gelir fazlasından toplam 30 milyon TL’nin daha KATİM A.Ş.’ye sermaye olarak aktarılması talebi Bakanlığın gündemine taşındı.

17 yıla yayılan ödeme planı kabul edilmedi

Ancak yazının en dikkat çeken bölümü, toplam 155 milyon TL’lik geri ödeme planına ilişkin oldu. Bakanlık yazısında, KATİM A.Ş.’nin İKMİB’ye yapacağı geri ödemenin 2028 yılında başlayıp 17 yıla yayılan eşit taksitlerle yapılmasının uygun görülmediği ifade edildi.

Böylece, KTM için oluşturulan uzun vadeli finansman modeline Bakanlık tarafından fiilen onay verilmemiş oldu.

Bakanlık, özellikle 30 milyon TL’lik yeni kaynak aktarımının değerlendirilebilmesi için, KATİM A.Ş. tarafından hazırlanacak yeni ödeme planında geri ödemenin “en geç 2030 yılı sonuna kadar” tamamlanması şartını getirdi.

Başka bir ifadeyle, İKMİB’in yedek akçesinden yeni kaynak kullanımı doğrudan reddedilmezken, çok daha kısa vadeli ve sıkı bir geri ödeme takvimine bağlandı.

KTM’nin geleceği tartışma konusu oldu

KATİM yüksek yatırım maliyetine rağmen henüz sürdürülebilir gelir yapısına ulaşamaması, birlik içinde merkezin geleceğine ilişkin tartışmaları da artırmış durumda. İKMİB’in yeni yönetiminin en önemli başlıklarından biri KATİM’in geleceği olması bekleniyor.

Merkezin yüksek işletme maliyetleri, gelir üretimindeki yavaşlık ve Bakanlığın finansman modeline yönelik çekinceleri nedeniyle, KATİM’nin faaliyet yapısının yeniden değerlendirilmesinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Kulislerde, merkezin küçültülmesi, yeniden yapılandırılması hatta faaliyetlerinin sonlandırılması gibi seçeneklerin de yeni yönetim tarafından masaya yatırılabileceği konuşuluyor.

Aylık giderler için üyelerden destek istenmişti

Yakın dönemde akreditasyon sürecini tamamlayan Kimya Teknoloji Merkezi’nin henüz beklenen gelir seviyesine ulaşamadığı belirtiliyor.

Merkezde yaklaşık 18 personelin görev yaptığı, personel maaşları, kira, güvenlik, aidat ve diğer operasyonel giderlerle birlikte aylık maliyetin yaklaşık 3 milyon TL seviyesinde olduğu ifade ediliyor.

Bu finansal baskı yıl başında birlik içinde olağanüstü bir destek çağrısını da beraberinde getirmişti. EKONOMİ gazetesi, 5 Mart tarihli “WhatsApp üzerinden 10 milyon liralık katkı çağrısı” haberiyle bu konuyu gündeme taşımıştı.

Önceki İKMİB Başkanı Adil Pelister’in yönetim kurulu, denetim kurulu üyeleri ve TİM delegelerine WhatsApp üzerinden mesaj göndererek üç aylık gönüllü katkı talebinde bulunmuştu.

Mesajda, yönetim kurulu asil üyelerinden aylık 100 bin TL, diğer kurul üyeleri ve delegelerden ise aylık 50 bin TL destek istenmişti. Yapılan hesaplamalara göre çağrının tam karşılık bulması halinde yaklaşık 10 milyon TL’lik kaynak oluşturacaktı.