'Bakır iletken üretiminde kapasite artışı için yatırım yapılacak'

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Demiryaka Holding, 2022 yılı ISO 500 sıralamasında üç şirketi ile birlikte yer aldı. Hasçelik Kablo 108. sırada, Coreal Alüminyum Kablo 383. sırada, Hasçelik Halat ise 496. sırada listede kendine yer buldu.

Demiryaka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Baktır, özellikle Ar-Ge merkezlerinin yoğun bir çalışma temposu içinde olduğunu ve yeni yatırımlarda bulunmaya 2024 yılında da devam edeceklerini söyledi. Ayrıca yurtiçi piyasada en büyük oyunculardan biri olarak bulundukları pozisyonu güçlendirmenin yanı sıra, asıl büyümeyi de ihracata odaklı stratejilerle sağlamayı hedeflediklerini paylaştı.

Necmettin Baktır, “2021 yılında Fiber Optik Kablo üretiminin yatırımını tamamladık. Ayrıca 2023 yılında yeni devreye aldığımız üçüncü tesisimizde de muhtelif özelliklerdeki bakır iletkenlerin haricinde, bina tesisat kabloları, elektrik iletim ve dağıtım hatlarında kullanılan alçak gerilim, orta gerilim ve yüksek gerilim elektrik kabloları, iletken ve koruma iletkenlerinin üretimini gerçekleştiriyoruz. Elektrik dağıtım şirketleri, elektrik iletim şirketleri, yenilenebilir enerji yatırımları, akıllı şebeke Kurucu ve işleticileri, petrol ve doğalgaz yatırımları, yerli ve uluslararası müteahhitler, büyük sanayi kuruluşları ve onların yenilenebilir enerji santralleri ile birlikte yerli ve uluslararası kablo distribütörleri ana müşteri portföyümüzü oluşturuyor” dedi.

“Türkiye’nin en istikrarlı ihracatçıları arasındayız”

Yerli üretim ve katma değerli ihracat noktasında holding şirketlerinin sektöre ve Türkiye ekonomisine katkılarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Baktır, “Demiryaka holding olarak, tüm şirketlerimiz Türkiye’nin en istikrarlı ihracatçıları arasında yer alıyor. 2022 yılında yaklaşık satış hasılatımızın yüzde 50’sini ihracat gelirlerinden elde ettik. 2023 yılını da aynı seviyede kapatmayı bekliyoruz. Katma değer noktasında, Türkiye’deki ilk Ar-ge merkezlerinden birine sahibiz. Ar-Ge merkezimizde kablo tasarımlarına ait Ar-Ge çalışmalarının yanı sıra kablo üretim ve test teknolojilerine yönelik de Ar-Ge faaliyetleri yürütüyoruz ve olumlu sonuçlar alıyoruz” diye konuştu.

Demiryaka Holding’in ana ürün gamını alüminyum, bakır ve yüksek karbonlu çelik hammaddeleri oluşturuyor. Holding Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Baktır, bakır iletken imalatında 2024 yılında kapasite artışına yönelik yatırım yatırımda bulunacaklarını aktardı. Baktır ayrıca, tüm şirketlerde geniş ürün portföylerine her yıl yen ürünler katmaya çalıştıklarını da belirtti.