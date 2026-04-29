Bakliyat devi Armada Gıda’dan 110 milyon dolarlık yeni fabrika

Bakliyat devi Armada Gıda, üretim kapasitesini artırmak ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü yükselterek ihracat hacmini büyütmek amacıyla Mersin’de ileri teknolojiye sahip katma değerli ürün işleme tesisi ‘Armada-4’ü ve Kazakistan bakliyat işleme tesisi hayata geçirecek.

Şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Paltformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz Armada Gıda Ticaret Sanayi Anonim Şirketi’nin ('Şirket') uzun vadeli sürdürülebilir büyüme stratejileri kapsamında; üretim kapasitesini artırmak, uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü güçlendirerek ihracat hacmini yükseltmek amacıyla Mersin’de ileri teknoloji yeni bir Katma Değerli Ürün İşleme Tesisi ('Armada-4') yatırımı gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Armada-4 yatırımı ile birlikte, Kazakistan’da yeni bir bakliyat işleme tesisinin de kurulması planlanmaktadır."

Uluslararası sendikasyon kredisi finanse edecek

Söz konusu yatırımlar için Nederlandse FinancieringsMaatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V (FMO) (Hollanda Kalkınma Bankası) liderliğinde 110 milyon dolar tutarında uzun vadeli sendikasyon kredisi teminine yönelik olarak Kredi Komitesi’nden ön onayı alındı.

İlerleyen günlerde yatırım ve finansman sürecine ilişkin gelişmelerin, ilgili mevzuatlar çerçevesinde kamuoyu ile paylaşılacağı aktarıldı.