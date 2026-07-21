Balparmak, İSO ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu listesindeki yerini güçlendirdi

1980'de doğal balı hak ettiği değere taşıma vizyonuyla yola çıkan Balparmak, bilimi, doğayı ve arıcılık kültürünü bir arada büyüterek 46 yıl içinde Türkiye'nin lider gıda şirketleri arasına girdi. Güçlü Ar-Ge altyapısı, sürdürülebilir üretim anlayışı ve arıcılığa yönelik sosyal yatırımlarıyla sektörde öncülüğünü sürdüren şirket, İSO İkinci 500 listesindeki konumunu bu yıl bir kez daha yukarı taşıdı.

Bilimden Sofraya, Kovandan Dünyaya

Balparmak'ın bu başarısının arkasında, doğanın mucizesini bilimin en yeni yöntemleriyle buluşturan bir üretim anlayışı yatıyor. Türkiye'nin ilk arı ürünleri ihtisas laboratuvarı olan ve Avrupa'nın dört eşdeğer laboratuvarları arasında yer alan APILAB, taklit ve tağşişin belirlenmesine yönelik Balparmak Ar-Ge Merkezinde geliştirilen yenilikçi metotları da uygulamaya alarak tüm arı ürünlerinin doğallığını ve güvenilirliğini bilimsel analizlerle tescil ediyor. Uluslararası Bal Komisyonu'nun (IHC) "Arı Ürünlerinde Taklit ve Tağşişin Tespiti" çalışma grubunun liderliğini yürüten Balparmak Ar-Ge Merkezi, küresel ölçekte standart belirleyici bir kurum olarak da çalışmalarını sürdürüyor.

Bilimsel analizlerle desteklenen üretim anlayışını uluslararası pazarlarda da kanıtlayan Balparmak, bugün yaklaşık 50 ülkeye ihracat yapıyor. Türk Çam Balı'nın dünyada tanınmasına önemli katkılar sunan şirket, çam balına özel geliştirdiği yeni C4 analiz metodunu TSE standardına taşıyarak çam balı ihracatının önündeki bilimsel engeli kaldırdı. Bu başarının uluslararası alanda da tescillendiğinin göstergesi olarak Balparmak, İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği tarafından 2025 yılı "Arı Ürünleri Kategorisinde İhracat Birincisi" ödülüne layık görüldü.

Arıcılığın Geleceğine Yatırım

Balparmak'ın büyüme hikayesi yalnızca üretim ve ihracat rakamlarından ibaret değil. EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) desteğiyle 2018'de kurulan Balparmak Arıcılık Akademisi, bugüne kadar çoğunluğu kadın ve gençlerden oluşan 8.000'den fazla arıcı ve arıcı adayına akademisyenler tarafından verilen eğitimleriyle ulaştı. Bu yapı, arıcılık mesleğinin sürdürülebilirliğine katkı sağlarken ekosistemin korunmasına da doğrudan hizmet ediyor.

Balparmak Genel Müdürü Ulaş Altıparmak konuya ilişkin şunları söyledi:

"İSO'nun belirlediği Türkiye'nin büyük sanayi kuruluşları arasında yer almak, 46 yıllık emeğimizin ve sürdürülebilir büyüme vizyonumuzun somut bir yansıması. Bu başarıyı finansal sıralamanın ötesinde; bilimsel yaklaşımımız, ihracat, tarımsal kalkınma ve tüketicilerimizle kurduğumuz güçlü bağın kesişiminden doğan marka yolculuğumuzun tescili olarak görüyoruz."

Balparmak Mali İşler Direktörü Kerem Ekinci ise İSO İkinci 500 listesindeki yerlerini korumanın finansal disiplin ve uzun vadeli bakış açısının sonucu olduğunu vurguladı. Ekinci, "İSO İkinci 500 listesindeki yerimizi bir kez daha yukarı taşımak, büyüme rakamlarının ötesinde; etkin kaynak yönetimi, finansal disiplin ve uzun vadeli bakış açımızın bir sonucu. Balparmak olarak büyümeyi, yapısal ve kültürel bir dönüşümle birlikte sürdürüyoruz. Tüm süreçlerimizde benimsediğimiz sürdürülebilirlik odaklı yaklaşım ve AR-GE’ye yaptığımız yatırımlar, bu başarının temelini oluşturmaya devam ediyor" dedi.