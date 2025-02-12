BALSU GIDA/Anbarlılar: Halka arz için en doğru zaman

İSTANBUL - EKONOMİ

Dünyanın en büyük şekerleme, çikolata ve gıda üreticilerinin önemli fındık tedarikçilerinden olan Balsu Gıda, halka açılıyor. Şirketin halka arzında talep toplama bugün başlayacak 14 Şubat’ta sona erecek.

Ziraat Yatırım ve İnfo Yatırım liderliğinde toplam 45 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek olan halka arzda pay başına 17,57 TL sabit fiyatla talep toplanacak. Toplam 278 milyon TL nominal değerli payın satışa sunulacağı halka arzın yaklaşık 4,9 milyar TL büyüklükte olması hedefl eniyor. Şirket, halka arz detaylarını ve gelecek planlarını düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. 46 yıllık bir şirket olan Balsu Gıda’nın hem yerel hem de globalde halka arz olan ilk fındık şirketi olduğuna değinen Balsu Gıda CEO’su Ahmet Bilge Anbarlılar, “Bundan sonraki adımlarımızı daha güçlü atabilmemiz için halka arz yapabileceğimiz en doğru zaman buydu. Orta ve uzun vadede dünya fındık pazarında liderliğe doğru istikrarlı bir çizgide büyümeyi hedefl iyoruz” dedi.

Yüzde 60’ı yurt içi bireysel yatırımcılara sunulacak

Balsu Gıda’nın finansal hikayesiyle sermaye piyasaları için oldukça kıymetli bir şirket olduğunu belirten Ziraat Yatırım Genel Müdürü Akın Demirbağ, “Toplam 278 milyon TL nominal değerli payın satışa sunulacağı halka arzın yüzde 60’ının yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 20’si de yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi” ifadelerini kullandı.

Balsu’nun sektörde halka açılacak ilk firma olmasının sermaye piyasaları için önemli olduğunu kaydeden İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül ise “Balsu Gıda sermaye piyasası yatırımcıları için bir değer yatırımı. Ek olarak Sakarya’daki Hendex olarak ifade edilen aktif karbon yatırımı ile Şili’deki entegre tesis yatırımlarının sağlayacağı potansiyele inanan ve ortak olmak isteyen yatırımcılar için bir fırsat olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

■ Şili’deki tesis 2027’de faaliyete girecek

2027 yılına kadar yurt içi ve yurt dışında toplam 3,1 milyar TL’lik yatırımı hayata geçirmeyi hedefl ediklerini açıklayan Anbarlılar, halka arz geliriyle işletme sermayesini güçlendirirken, yurt içi ve yurt dışındaki yatırımlarına da kaynak sağlayacaklarını belirtti. Yurt dışında Şili’ye odaklandıklarına dikkat çeken Anbarlılar, şöyle devam etti: “Şili’de ülkemizdeki gibi modern bir fındık işleme tesisi kurma planımız da bulunuyor. Şili’nin üretimi yıllık 150 bin ton kapasiteye çok hızlı ulaşacak. Türkiye her zaman fiyat belirleyici ülke olacak ama Şili realitesini de göz ardı edemeyiz. Bu yatırımımız tamamlandığında Güney Amerika fındık pazarındakini varlığımızı da güçlendireceğiz. Şili yatırımımızı 2027 yılının mart ayında faaliyete almak istiyoruz.”

■ Fındık kabuğundan aktif karbon üretecek

Fındık kabuğundan aktif karbon üretmek için tesis yatırımına başladıklarına dikkat çeken Anbarlılar, “TÜİK verilerine göre ülkemizde aktif karbon yüzde 99 oranında ithal ediliyor. Tahminimize göre 50 milyon dolar cari açık veriyoruz. Aktif karbon su arıtma, hava filtreleme, yiyecek ve içecek üretimi, gaz, maden, ilaç endüstrileri ve savunma sanayii gibi sektörlerde yaygın bir şekilde kullanılıyor ve önümüzdeki dönemde kullanım alanlarının artması bekleniyor. Biz de aktif karbon üretimi için yeni bir fabrika yatırımı yapıyoruz. Haziran 2025 itibarıyla fındık kabuğundan aktif karbon üretimine başlamayı planlıyoruz” diye konuştu.