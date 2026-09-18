Bambi Yatak, Bakü’deki ikinci mağazasını açtı

Yatak sanatına yüksek teknolojiye sahip ürünler sunan Bambi Yatak, mağazalaşma yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Kullanıcılarına dünyanın farklı noktalarında geniş ürün seçeneği sunan şirket, yeni mağazasını Azerbaycan’da açtı. Büyüme stratejisi doğrultusunda başkent Bakü’de ikinci mağazasını faaliyete geçiren Bambi Yatak, burada yatak ve uyku ürünleri koleksiyonlarıyla hizmet verecek.

Yurt dışı mağazalarından elde edilen ihracat gelirini beş yıl içinde yüzde 20’ye çıkaracak

Global bir marka olma hedefiyle yurt dışındaki mağazalaşma yatırımlarına 20 yılı aşkın süredir öncelik verdiklerini ifade eden Bambi Yatak Genel Müdürü Cem Baş, “Ürünlerimizin etki alanını genişletmek adına yeni pazar arayışı ve yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Hem yurt içi hem de yurt dışında ürünlerimizi daha çok kullanıcıyla buluşturmak bizim için öncelikli bir unsur. Türk Cumhuriyetleri de ağırlık verdiğimiz noktaların başında geliyor. Bu kapsamda Bakü’de açtığımız yeni mağazamız, hem Azerbaycan hem de yakın coğrafya için stratejik bir rol üstleniyor. Bu mağazamızda Bambi Yatak koleksiyonunun en yeni ve gelişmiş ürünlerini satışa sunuyoruz. Yurt dışı mağazalarımızdan elde ettiğimiz ve şu an yüzde 10 olan ihracat ciromuzu da yeni yatırımlarla birlikte önümüzdeki beş yıl içerisinde yüzde 20’den yukarı çıkarmayı hedefliyoruz. Açacağımız her yeni mağazayla Bambi Yatak kalitesini dünyanın her noktasıyla buluşturmaya devam edeceğiz.” dedi.