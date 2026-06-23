Bambi Yatak’ın “Kadın Eliyle, Emeğiyle” projesi Brandverse Awards’ta altın ödül kazandı

Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğiyle düzenlenen Türkiye'nin en kapsamlı reklam ve pazarlama iletişimi yarışması Brandverse Awards 2026’da kazananlar ödüllerine kavuştu. Deloitte Türkiye’nin değerlendirme süreçlerine uzmanlığıyla katkı sağladığı yarışmada Bambi Yatak’ın kadın emeğini desteklemek ve geleneksel Kilis yorganını geleceğe taşımak amacıyla hayata geçirdiği “Kadın Eliyle, Emeğiyle” projesi, PR Bölümü’nün “KSS Proje Üretimi ve İletişim Yönetimi” kategorisinde Altın Ödül’ün sahibi oldu. Proje; kadın emeğini destekleyen yaklaşımı, kültürel değerleri koruma vizyonu ve toplumda farkındalık yaratan iletişim çalışmalarıyla öne çıktı.

“Kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemeye devam edeceğiz”

Kadın emeğini destekleyen sürdürülebilir bir model oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Bambi Yatak Genel Müdürü Cem Baş, “Bu projede bir ürünün ötesinde; hikâyesi, kültürü ve emeği olan bir değerin yaşatılmasına katkı sunduk. Brandverse Awards'ta bu projeyle Altın Ödül’e layık görülmek, kadınların emeğinin, yerel üretimin ve kültürel mirasın görünür kılınmasının da takdir edilmesi anlamına geliyor. Projede emeği bulunan tüm paydaşlarımıza ve Kilisli kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Bambi Yatak olarak, toplumsal fayda odaklı projelerle kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemeye, yerel değerleri korumaya ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.

Projeyle kadınlara üretim ve istihdam fırsatı sunuluyor

Geleneksel Kilis yorganı kültürünü yaşatmak, kadınların üretime katılımını artırmak ve yerel kalkınmaya destek olmak amacıyla oluşturulan ‘Kadın Eliyle, Emeğiyle’ projesi; Bambi Yatak’ın vizyonu ile T.C. Kilis Valiliği, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Kilis İnsani ve Sosyal Gelişme Derneği ortaklığıyla yürütüldü. “Anatolia”, “Firuze” ve “Çingene Kız” motifli yorganlar, Kilisli kadınların el emeğiyle üretiliyor ve Bambi Yatak mağazalarında satışa sunuluyor. Bu anlamda proje, Kilisli kadınlara üretim ve istihdam fırsatı sunarak hem aile ekonomisine hem de sosyal hayata katılımlarına destek sağlıyor.