Bank of America’dan SASA’da 172,7 milyon lotluk net alım
Bank of America dün SASA paylarında 172.763.257 adet pay alışı gerçekleştirdi.
Bank of America’nın iştiraki Merrill Lynch International (BofA Securities Inc. aracılığıyla), 12.05.2026 tarihinde SASA Polyester Sanayi A.Ş. paylarında önemli bir alım gerçekleştirdi.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 3,23 – 3,48 TL fiyat aralığında toplam 1.018.512.826 nominal pay alımı ve 845.749.569 nominal pay satışı yapan kurum, işlemler sonucunda net 172.763.257 adet pay alımı gerçekleştirdi.
Bu işlemle birlikte Merrill Lynch International’ın SASA’daki dolaylı pay oranı %5,139 seviyesine yükseldi.
İşlemin, Bank of America bünyesindeki iştirakin piyasadaki pozisyon artışı olarak gerçekleştiği belirtildi.