Bank of America'nın bilançosu beklentileri karşılamadı

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ABD'nin önde gelen bankalarından Bank of America, 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını yayımladı.

Bankanın toplam geliri ve hisse başına karı analistlerin beklentilerini karşılayamazken, bazı temel faaliyet kalemlerinde tahminlerin üzerinde performans kaydedildi.

Bank of America'nın üçüncü çeyrekte düzeltilmiş hisse başına karı 1,08 dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, 1,16 dolarlık piyasa beklentisinin yüzde 6,9 altında kaldı.

Muhasebe standartlarına göre hesaplanan hisse başına kâr ise 1,2 milyar dolarlık uzlaşma giderinin etkisiyle 0,91 dolar oldu. Söz konusu giderin hisse başına etkisi 0,17 dolar olarak hesaplandı.

Bankanın üçüncü çeyrekteki net karı ise 6,9 milyar dolar olarak kaydedildi.

Toplam gelir 30 milyar doların altında kaldı

Bank of America'nın toplam geliri üçüncü çeyrekte 29,96 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Piyasalarda bankanın 30,75 milyar dolar gelir elde etmesi beklenirken, açıklanan rakam tahminlerin yüzde 2,6 gerisinde kaldı.

Net faiz ve yatırım bankacılığı gelirleri tahminleri aştı

Toplam gelir ve kâr rakamlarındaki beklenti altı gerçekleşmeye karşın bankanın bazı faaliyet alanlarında daha güçlü sonuçlar elde edildi.

Net faiz geliri 16,45 milyar dolara ulaşarak 16,24 milyar dolarlık piyasa beklentisini geride bıraktı.

Borç değerleme düzeltmesi (DVA) hariç işlem gelirleri 6,06 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu kalemde analistlerin tahmini 5,41 milyar dolar seviyesindeydi.

Yatırım bankacılığı gelirleri de 1,80 milyar dolara yükselerek 1,77 milyar dolarlık beklentinin üzerinde gerçekleşti.