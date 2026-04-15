Bank of America’nın kârı işlem hacmiyle arttı
Bank of America, ilk çeyrekte işlem hacmindeki artışın etkisiyle net kârını 8,6 milyar dolara yükseltirken, hisse başına kar 1,11 dolara çıktı.
Bank of America (BofA), küresel piyasalardaki oynaklığın işlem faaliyetlerini artırmasının etkisiyle yılın ilk çeyreğinde kâr artışı açıkladı.
Banka, 31 Mart’ta sona eren üç aylık dönemde net karının 8,6 milyar dolara yükseldiğini bildirdi. Geçen yılın aynı döneminde net kâr 7,4 milyar dolar olarak kaydedilmişti.
Hisse başına kar ise aynı dönemde 89 centten 1,11 dolara çıktı.