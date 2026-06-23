Banka devi yüzlerce şubesini kapatma kararı aldı: Yeni hizmet modeli devreye giriyor

İngiltere’nin önde gelen finans kuruluşlarından Lloyds Banking Group, bünyesindeki Lloyds, Halifax ve Bank of Scotland markalarına ait toplam 233 şubenin 2026 sonuna kadar kademeli olarak kapatılacağını açıkladı.

Banka, şubelerdeki müşteri sayısındaki belirgin azalma ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle müşterilerin dijital bankacılığa yönelmesinin, bu kararda etkili olduğunu belirtti. 2015’ten beri ülkedeki yaklaşık 1.600 şubesini kapatarak bankacılık sektöründe önemli bir dönüşüm yaşayan Lloyds, 2027 yılı başında da ek olarak 12 şubenin daha kapatılacağını ifade etti.

Gezici bankacılar ve alternatif hizmet noktaları devrede

Banka yönetimi, şubelerin kapatılmasının özellikle dijital kanalları tercih etmeyen veya erişimi kısıtlı olan müşteriler için olumsuz etkileri olabileceğinin farkında olduklarını açıkladı. Bu nedenle, kapatılan şubelerin bulunduğu bölgelerde 170’i aşkın gezici "yerel bankacı" ile müşterilere yüz yüze hizmet verilmeye devam edileceği bildirildi. Ayrıca, bankacılık işlemlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla ülkedeki binlerce Postane ve PayPoint noktası üzerinden farklı bankacılık hizmetlerinin de sağlanacağı duyuruldu.

Finans çevrelerinde bu kararın, bankacılık sektöründe dijitalleşmenin hız kazanması ve şube odaklı hizmet anlayışının değişmesi açısından önemli bir örnek olduğu değerlendiriliyor.