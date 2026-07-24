Bankacılıkta kritik hamle: Dev banka el değiştiriyor

Commerzbank Yönetim Kurulu Başkanı Jens Weidmann, İtalyan bankacılık devi UniCredit'in bankadaki payını yüzde 48'e yükseltmesinin ardından birleşme ihtimaline ilişkin kapıyı araladı. Weidmann, uygun şartların oluşması halinde iki banka arasındaki olası birleşmenin koşullarını değerlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Daha önce UniCredit'in satın alma girişimine karşı çıkan Commerzbank, son dönemde İtalyan bankanın hisselerini artırmasıyla birlikte direnişini azaltırken; çalışanlar, hissedarlar ve müşteriler için en iyi şartları sağlamaya odaklandı.

Eski Bundesbank Başkanı olan Weidmann, "İşlerin farklı şekilde gelişmesini tercih etsek de, bir sonraki yıllık genel kuruldaki güç dengesi açık" dedi.

UniCredit CEO'su Orcel'den Commerzbank'a kritik uyarı

UniCredit Genel Müdürü Andrea Orcel ise Commerzbank'ın performansını artırmaya yönelik hazırladıkları stratejinin 1 Ocak'tan itibaren uygulanması gerektiğini, aksi hâlde yönetim kurulunu değiştirmek için elindeki hisseleri kullanabileceğini belirtti.

Commerzbank ile UniCredit arasındaki satın alma mücadesi, UniCredit'in Eylül 2024'te Alman bankasında hisse almasıyla başlamış ve Alman hükümetinin de karşı çıktığı Avrupa'nın en çekişmeli pazarlıklarından birine dönüşmüştü.