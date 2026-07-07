Bankaların ödeme altyapısı hamlesi Visa hisselerini baskılıyor

Küresel ödeme sistemleri pazarında, geleneksel bankacılık sektörü ile finansal teknoloji sağlayıcıları arasında çok ortaklı yeni bir güç dengesi kuruluyor. ABD'nin en büyük ölçekli ticari bankalarının, teknoloji şirketi Fiserv bünyesinde faaliyet gösteren debit kart ödeme altyapı ağını devralmak üzere ön görüşmeler yürütmesi, mevcut kart yönlendirme şemalarında alternatifsiz konumda olan Visa payları üzerinde anlık bir satış baskısı oluşturarak hisse senedi grafiklerinde aşağı yönlü bir kırılmayı beraberinde getirdi. Finansal varlıkların değerlemesinde gözlenen bu volatilite, bankaların işlem ağlarında doğrudan mülkiyet edinme iştahının net bir sonucu olarak kayıtlara geçiyor. Tüketici eğilimlerindeki dijitalleşme hızı ve finansal kuruluşların operasyonel maliyetleri düşürme arayışı, bu tarz yapısal hamleleri kaçınılmaz kılıyor. Pazar payı dengelerini korumak isteyen diğer büyük işlem ağlarının da benzer altyapı ortaklıklarını masaya yatırması ihtimal dahilinde yer alıyor.

Yasal komisyon sınırlarından muafiyet arayışı öne çıkıyor

Büyük ölçekli bankaların Fiserv'e ait ödeme ağlarını mercek altına almasının arkasında, federal mevzuatın getirdiği yasal takas ücreti tavanlarını aşma amacı yer alıyor. Mevcut finansal sistemde bankalar, üçüncü taraf dış ağlar üzerinden yürüttükleri işlemler için yasal sınırlamalara tabi tutulurken, bir ödeme altyapısına doğrudan sahip olmaları durumunda bu maliyet şemsiyesinden muaf tutulma avantajı yakalayabiliyor. Milyarlarca dolarlık işlem hacmini kendi kontrol ettikleri hatlara kaydırmak isteyen kreditörler, üye iş yerleriyle daha esnek ve yüksek kârlılıãa sahip doğrudan ticari anlaşmalar kurmayı hedefliyor. Bu durum, her işlemden komisyon keserek büyüyen klasik kart şemalarının uzun vadeli ciro projeksiyonlarında yapısal bir aşınmaya yol açıyor. Kurumsal karlılık oranlarını artırmayı hedefleyen bankalar, bu hamleyle operasyonel bağımsızlıklarını ilan etme yolunda stratejik bir adım atıyor. İşlem ücretlerinin yeniden yapılandırılması süreci, perakende sektöründeki maliyet kalemlerini de doğrudan hafifletme potansiyeli barındırıyor.

Piyasadaki konsolidasyon adımları rekabet yapısını dönüştürüyor

Finansal altyapıda yaşanan bu son hareketlilik, kartlı ödeme pazarında daha önce gerçekleşen büyük ölçekli birleşme ve satın alma operasyonlarının yarattığı çarpan etkileriyle de destekleniyor. Benzer şekilde yürütülen önceki büyük ölçekli satın alma dalgaları, diğer bankacılık aktörlerini de benzer savunma ve büyüme stratejileri geliştirmeye zorlamıştı. Sektör genelinde bir eğilim haline gelen bu entegrasyon arayışları, Visa'nın banka kartı işlemlerindeki baskın pazar payını ve bundan elde ettiği yıllık milyarlarca dolarlık sabit işlem gelirini korumasını güçleştiriyor. Finansal teknolojilerdeki bu konsolidasyon dalgası, pazarın geleneksel aktörlerini iş modellerini hızla revize etmeye mecbur bırakıyor. Rekabetin kızıştığı bu yeni konjonktürde, teknolojik üstünlüğe ve geniş üye iş yeri ağına sahip olan platformlar öne çıkıyor.

Regülasyon riskleri ve yasal engeller masada kalmaya devam ediyor

Söz konusu finansal operasyonun büyüklüğü her ne kadar alıcı ve satıcı taraflar için likidite fırsatları barındırsa da sürecin kesinleşmiş bir devir sözleşmesi olmadığını vurgulamak önem taşıyor. Bankaların bir araya gelerek devasa bir ödeme şebekesini mülkiyetine geçirme olasılığı, rekabet otoritelerinin, tröst karşıtı yasal düzenleyicilerin ve perakendeci birliklerinin anında sert bir muhalefetiyle karşılaşabilir. Nitekim müzakerelere katılan bazı finansal kurumların, olası bir tekel soruşturması ya da siyasi baskı riskinden çekinerek masadan kademeli olarak geri çekilmeye başlaması, bu büyük nakit akışı operasyonunun önümüzdeki dönemde çok daha kontrollü ve zamana yayılan bir patikada ilerleyeceğini gösteriyor. Hukuki onay süreçlerinin getireceği bürokratik engeller, bu ölçekteki anlaşmaların hayata geçirilme süresini oldukça uzatıyor. Gelişmeler, küresel finansal mimarideki güç savaşlarının önümüzdeki dönemde yasal mevzuat sınırları içerisinde daha çetin bir hal alacağına işaret ediyor.