BankPozitif'in yeni sahibi belli oldu

Geçen yıl Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen Bankpozitif’in yeni sahibi Efor Holding oldu. Bankanın satış süreci tamamlanırken, yeni dönemle birlikte Bankpozitif’in Efor Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdürecek.

Bugün Rekabet Kurumu tarafından açıklama yapıldı

Bugün Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada "7145 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Geçici 2. maddesi uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kayyım olarak görevlendirildiği Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası AŞ sermayesinin belirli bir kısmının ve tek kontrolünün Efor Holding AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi." denildi.

BDDK tarafından 17 Mart 2025 tarihinde alınan kararla, Bankpozitif’in Pay Fix ElektronikPara ve Ödeme Hizmetleri AŞ mülkiyetinde bulunan yüzde 79 oranındaki hissesine ilişkin temettü hariç ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verilmişti.