Banvit BRF, Limit Aşım Günü’nde sorumlu tüketim bilincine dikkat çekiyor

Tüm operasyonlarını sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda yürütmek için çalışmalar gerçekleştiren Banvit BRF, yenilenebilir enerji kullanımı, su tasarrufu, geri dönüştürülebilir ambalajlar, sıfır atık uygulamaları, net sıfır hedefi, emisyon kontrolü gibi uygulamalarının yanı sıra toplumsal yatırımları kapsamında gıda israfını önleme ve ağaçlandırma projeleriyle çevresel sorumluluğunun bilinciyle hareket ediyor. Limit Aşım Günü kapsamında Banvit BRF CEO’su Tolga Gündüz yaptığı açıklamada; “Daha iyi bir dünya ve temiz bir gelecek için hepimiz sorumluyuz. Gezegenimize karşı bir borcumuz var. Doğal kaynakların tüketim hızına dikkat çeken bu önemli gün, sürdürülebilir üretim ve tüketim alışkanlıklarının artık ne kadar kritik bir noktaya geldiğini gözler önüne seriyor” dedi.

"Geleceği korumanın yolu, bugünden başlıyor"

Bu hassasiyetten hareketle, Banvit BRF olarak, tüm operasyonlarını sürdürülebilirlik odağında yeniden kurguladıklarını ve ölçülebilir hedefler belirlediklerinin altını çizen Gündüz; “Bu hedeflere ulaşabilmek için süreçlerimizi düzenli olarak değerlendiriyor ve gerekli iyileştirmeleri hayata geçiriyoruz. Ayrıca BRF çatısı altında, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda belirlenen taahhütleri Türkiye operasyonlarımızda da titizlikle uyguluyoruz. Bugün yalnızca doğa değil, gelecek nesiller de alarm veriyor. Biz de tüm projelerimizde doğaya saygının önemini vurguluyor ve dikkat çekmek istiyoruz. Çünkü geleceği korumanın yolu, bugünden başlıyor” dedi. 2008 yılında başlattığı ve son yıllarda sürdürülebilir gıdaya odaklandığı “Akıllı Çocuk Sofrası” projesi ile alanında uzman pedagog ve diyetisyenlerin hazırladığı içeriklerle çocuklara gıda israfını önleme ve sorumlu tüketim bilinci kazandırmayı hedefleyen Banvit BRF, aynı zamanda gıda israfının çevresel etkilerine de dikkat çekiyor. Akıllı Çocuk Sofrası kapsamında geçtiğimiz aylarda KidZania İstanbul’da açılışı yapılan ve tüketim alışkanlıklarının gezegenin geleceğine etkisini çocuklara aktarmayı amaçlayan Sürdürülebilir Gıda Merkezi’nde çocuklar sürdürülebilir gıda ve bilinçli tüketim konularında farkındalık kazanacakları bir eğitim ve rehberlik alıyorlar.