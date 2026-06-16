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Banvit'e deneyim kayyumu olarak TMSF atandı

Banvit, TMSF'nin şirkete denetim kayyumu olarak atandığını duyurdu. Şirket yönetiminin karar ve işlemleri kayyum onayına tabi olacak.

Haber Merkezi
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Banvit'e deneyim kayyumu olarak TMSF atandı
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Banvit, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, beyaz et sektörüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şirkete ilişkin alınan kararı duyurdu.

Şirket, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 şirket hakkında denetim kayyumluğu tedbiri kararı verildiğini hatırlattı.

Banvit, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun şirkete denetim kayyumu olarak atandığını duyurdu. 

Kararın TMSF tarafından şirkete tebliğ edildiği ifade edildi.

Denetim kayyumlığı tedbiri kapsamında şirket yönetim organının alacağı karar ve gerçekleştireceği işlemlerin geçerliliği kayyumun onayına bağlı olacak.

 

 