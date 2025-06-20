Barbekü markası Big Green Egg, Türkiye pazarına girdi

1974’ten bu yana barbekü sektöründe bulunan Big Green Egg, mutfak ve banyo gereçleri ile ev aletleri alanında bulunan İpek Gıda ile Türkiye pazarına girdi. NASA teknolojisiyle geliştirilen özel seramik yapıya sahip olan Big Green Egg’in Türkiye lansmanı Şef Hakan Özfırıncı’nın menüsü eşliğinde Leonardo Polonezköy’de yapıldı.

"Hedefimiz sadece bir barbekü sunmak değil"

Etkinlikte İpek Gıda Yönetici Ortağı Mustafa Taylan Akdağ’ın yaptığı konuşmada, 50’den fazla ülkede satılan Big Green Egg'in, yedi farklı boyut seçeneğiyle hem profesyonellere hem de evlere sunulduğu belirtti.

İpek Gıda, KitchenAid, Emile Henry, Joseph Joseph, Mason Cash gibi mutfak kategorisinde birçok markanın distribütörlüğünü yürütüyor. Akdağ, ürünlerine açık hava mutfağını da eklediklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Big Green Egg ile hedefimiz sadece ızgara sunmak değil; kullanıcılarımıza bir deneyim sunmak. Bu ürün sadece bir pişirme aracı değil; kaliteli zaman geçirmek, doğanın tadını çıkarmak ve lezzetle bağ kurmak isteyen herkes için tasarlandı. İster düşük ısıda yavaş pişirin ister kızartın ister tütsüleyin; Big Green Egg ile ızgara, fırınlama, tütsüleme, kızartma, mühürleme yavaş ve hızlı pişirme teknikleri ile mutfakta yapabildiğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Dünya kamado barbekü pazarının üreticilerinden biri olan Big Green Egg ile biz de ülkemizdeki barbekü kültürünün inceliklerini ortaya koyup yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Lüks barbekü deneyimi

Big Green Egg, kamado barbekü teknolojisinin öncüsü olarak, 1974 yılından bu yana üretim yapıyor. NASA teknolojisiyle geliştirilen, özel kil karışımından üretilen seramiği ömür boyu garantili Big Green Egg, mükemmel ısı yansıtma ve üstün yalıtım kabiliyetiyle, nemi içeride tutarak yemeğin tüm lezzetini muhafaza ederek daha lezzetli ve tam kıvamında yemekler sunuyor.