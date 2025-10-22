Barclays, 3. çeyrekte tahminleri aştı

  1. Ekonomim
Barclays üçüncü çeyrekte güçlü bir performans sergileyerek gelir ve kâr tahminlerini aştı. Banka, özkaynak kârlılığı beklentisini de yukarı yönlü revize etti.

İngiliz banka Barclays'in üçüncü çeyrek FICC gelirleri 1,26 milyar sterlin olurken, 1,21 milyar sterlinlik beklentileri aştı.

Bankanın açıklamasına göre, aynı dönemde vergi öncesi kar da 2,08 milyar sterlin ile 2,05 milyar sterlinlik beklentiyi geride bıraktı. Net faiz geliri 3,75 milyar sterlinle 3,55 milyar sterlinlik tahminin üzerinde geldi.

Banka, yıllık özkaynak karlılığı (ROTE) beklentisini yüzde 11'in üzerine yükseltti. Önceki tahmin yaklaşık yüzde 11'di. 2026 ROTE beklentisi yüzde 12'nin üzerinde olarak korundu. Piyasa tahmini yüzde 12,2 seviyesinde bulunuyor.

Kredi zararı karşılığı da 632 milyon sterlin ile 706,3 milyon sterlinlik beklentinin altında kaldı.

