Barclays'in karı üçüncü çeyrekte yüzde 23 arttı

Barclays Plc, üçüncü çeyrek için hissedarlara dağıtılabilir net karının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artışla 1,6 milyar GBP'ye ulaştığını bildirdi. Analistler 1,17 milyar GBP net kar bekliyordu.

Üçüncü çeyrekte gelir 6,39 milyar GBH olan tahmini aşarak 6,5 milyar GBP olarak gerçekleşti.

Bu yılın başlarında banka, maliyetleri düşürmek, hissedar getirilerini artırmak ve uzun vadeli finansal performansını istikrara kavuşturmak amacıyla stratejik bir revizyona gittiğini duyurmuş ve daha değişken olan yatırım bankacılığı birimini korurken yurtiçi kredilere daha fazla odaklanmıştı.

Barclays'in yatırım bankacılığı bölümünün üçüncü çeyrekte net kârı yüzde 10 artarak 3,02 milyar sterline yükseldi.