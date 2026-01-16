Barclays’ten çip hisselerinde revizyon: Hedef fiyatlar yükseldi

Barclays, küresel yarı iletken, çip, sektörüne ilişkin görünümünü iyileştirerek önde gelen şirketler için hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize etti.

Intel için hedef fiyatını 35 dolardan 45 dolara yükselten Barclays Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) için hedef fiyat 380 dolardan 450 dolara, Micron Technology için ise 275 dolardan 450 dolara çıkarıldı.

Barclays ayrıca Texas Instruments için hedef fiyatını 125 dolardan 140 dolara yükseltirken, NXP Semiconductors NV için hedef fiyatını 220 dolardan 255 dolara artırdı.