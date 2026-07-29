Barem Ambalaj satışlarını artırdı, zararı büyüdü

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Barem Ambalaj'ın 2026'nın ilk yarısındaki hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,8 artarak 1 milyar 848 milyon TL'den 2 milyar 602,5 milyon TL'ye yükseldi.

Ancak satış maliyetlerindeki artışın etkisiyle brüt kâr yüzde 24,7 azalarak 344,8 milyon TL'ye, esas faaliyet kârı ise yüzde 29,5 düşüşle 161,3 milyon TL'ye geriledi.

Net zarar 166,4 milyon TL oldu

Şirket, geçen yılın ilk yarısındaki 47,7 milyon TL net zarara karşılık bu yılın aynı döneminde 166,4 milyon TL net zarar açıkladı.

Barem Ambalaj, finansman giderleri öncesinde 249,9 milyon TL faaliyet kârı ve 184,6 milyon TL vergi öncesi kar elde etmesine rağmen, 351 milyon TL ertelenmiş vergi gideri sonrasında dönemi zararla tamamladı.

Finansman giderleri 277,5 milyon TL'den 387,4 milyon TL'ye yükselirken, net parasal pozisyon kazancı 197,8 milyon TL'den 318,7 milyon TL'ye çıktı.

İkinci çeyrekte faaliyet zararı oluştu

Nisan-haziran döneminde hasılat yıllık bazda yüzde 57,5 artarak 1 milyar 417,3 milyon TL'ye yükseldi.

Buna karşın ikinci çeyrek brüt kârı yüzde 58,8 düşüşle 98,4 milyon TL olurken, şirket geçen yılın aynı dönemindeki 31,1 milyon TL esas faaliyet kârına karşılık bu yıl 64,1 milyon TL esas faaliyet zararı açıkladı.

İkinci çeyrek net zararı ise 107,4 milyon TL'den 144,3 milyon TL'ye yükseldi.

Karlılık marjları geriledi

Şirketin brüt kar marjı ilk yarıda yüzde 24,77'den yüzde 13,25'e, faaliyet kar marjı yüzde 12,37'den yüzde 6,20'ye geriledi.

FAVÖK marjı yüzde 11,45'ten yüzde 10,28'e düşerken, net zarar marjı eksi yüzde 2,58'den eksi yüzde 6,39'a yükseldi.

Toplam varlıklar 2025 yıl sonuna göre yüzde 6,3 artışla 15 milyar 746 milyon TL'ye çıkarken, özkaynaklar yüzde 2,2 azalarak 4 milyar 995 milyon TL'ye geriledi.