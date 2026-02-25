Barko Elektronik’in yeni yatırımı üretim kapasitesini üst lige taşıyacak

Ankara İvedik ve Ostim OSB’deki üretim tesisleri, Teknopark Ankara’daki Ar-Ge Merkezi ve İzmir’deki Satış Sonrası Hizmet Ofisi ile faaliyetlerini sürdürdüklerini dile getiren Barko Elektronik Kurumsal İletişim Müdürü Seda Arda, bir fikrin tasarım ve geliştirme süreçlerinden başlayarak seri üretim aşamasına kadar tüm sürecin şirket bünyesinde yönetildiğini kaydetti.



Elektronik devre tasarımı, yazılım geliştirme, cihaz mekanik tasarımı, kablaj ve elektromekanik montaj süreçlerinin tamamını kendi bünyelerinde barındırmalarının, şirketi anahtar teslim projeler sunabilen yetkin bir sektör paydaşı olarak konumlandırdığını belirten Arda, bu entegre yapının savunma sanayii projelerinde kritik avantaj sağladığını vurguladı.

Sahadaki veriler, yeni nesil çalışmalara ışık tutuyor

Ar-Ge odaklı tasarım faaliyetlerinin tam otomatik dizgi hattı, birim içi ve birimler arası kablaj, elektromekanik montaj ve bütünleme kabiliyetleriyle seri üretime taşındığını ifade eden Seda Arda, ‘’Savunma sanayii standartlarına uygun yüksek hassasiyetli üretim gerçekleştiriyoruz’’ dedi. Havacılık ve savunma sanayii standartlarına uygun makine parkı ile yürütülen üretim süreçlerinin, ürünlerin askerî standart gereksinimlerine uygun şekilde üretilmesini sağladığını kaydeden Arda, ‘’Uzmanlık alanlarımızı; Güç Dağıtım ve Yönetim Sistemleri, Füze Ateşleme ve Test Sistemleri, Aviyonik Sistemler, Güvenilir ve Kayıpsız Yüksek Hızlı Veri Aktarımı Yazılım Çözümleri, Kara Araçları Elektronik Alt Sistemleri ile İç/Dış Haberleşme Sistemleri oluşturuyor’’ diye konuştu.



5 bini aşkın kara aracında saha koşullarında aktif olarak kullanılan elektronik alt sistemlerin operasyonelgüvenilirliğini kanıtladığını belirten Seda Arda, sahadan elde edilen verilerin yeni nesil çalışmaların teknik doğrulamasında önemli rol oynadığını ifade etti. Bu güvenilirliğin somut yansımalarından biri olarak Türkiye’nin stratejik projeleri arasında yer alan MİDLAS ve TAYFUN projelerinde hayati öneme sahip elektronik alt sistemlerin yazılım, tasarım ve üretim sorumluluğunu üstlendiklerini kaydeden Arda, süreçleri tasarımın saha performansıyla bütünleştiği teknik bir disiplin çerçevesinde yönettiklerinin altını çizdi.

EYDEP’te A Seviye yetkinliğe sahip

Operasyonel verimliliğin ve sürdürülebilirliğin süreç olgunluğu ilkeleri üzerine inşa edildiğini belirten Seda Arda, şu ifadeleri kullandı: ‘Savunma Sanayii Başkanlığı’nın EYDEP (Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı) değerlendirmeleri sonucunda hem tasarım hem de üretim alanında ES-401 kategorisinde "A Seviye" yetkinliğe sahip olmamız, kurumsal disiplinimizin bir göstergesidir. 2026 yılı itibarıyla bu başarıyı EYDEP+ seviyesine taşıma hedefimizle, tedarik zinciri ve alt yüklenici yönetimi tarafındaki gücümüzü daha da pekiştirmeyi amaçlıyoruz. Kaliteyi operasyonel bir refleks olarak ele alıyor; AS9100, ISO 14001 ve ISO 45001 sertifikalarımızla bu disiplini çevresel ve ticari sürdürülebilirlikle birleştiriyoruz’.’

Yeni fabrika yatırımıyla üretim kapasitesini güçlendirecek

Gelecek vizyonlarının önemli bir parçasını küresel pazarlara açılmanın oluşturduğunu aktaran Arda, Suudi Arabistan’daki yapılanma ile tasarım ve üretim yetkinliklerini Ortadoğu pazarına taşımayı hedeflediklerini kaydetti. Bölgede doğrudan üretim yapabilen sayılı firmalar arasında yer almayı amaçladıklarını belirtti. Mevcut kabiliyetleri bir adım öteye taşımak amacıyla Ankara Havacılık ve Uzay İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (HAB) yeni fabrika yatırımıyla üretim kapasitesini ve teknolojik altyapıyı güçlendirmeye hazırlandıklarını ifade eden Seda Arda, ‘’Barko Elektronik olarak, savunma sanayisinin geleceğinde stratejik avantajın ancak disiplinli, dijitalleşmiş ve entegre süreçlerle mümkün olduğu bilinciyle hareket ediyor; hem yurt içindeki yeni fabrika yatırımımız hem de uluslararası yapılanmalarımızla mühendislik ve üretim kapasitemizi sürekli ileriye taşımaya devam ediyoruz’’ şeklinde konuştu.