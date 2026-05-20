Başarsoft yerli navigasyon için harekete geçti

Hüseyin GÖKÇE - Mehmet KAYA

ANKARA

Türkiye’nin sayısal harita alanında 29 yıldır faaliyet yürüten Başarsoft, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürüttüğü program kapsamında, hem son kullanıcı olarak bireylerin, hem de kamu ve özel sektörün ekonomik alanda kullanabileceği yerli navigasyon için harekete geçti.

Ankara’da bir grup gazeteciyle bir araya gelen Başarsoft Yönetim Kurulu Başkanı Alim Küçükpehlivan, navigasyonun kullanıcı kolaylığı ve ekonomik faydalarının ötesine geçerek ulusal güvenlik boyutu da olduğunu belirterek, “Navigasyon artık bir uygulama değil, ülkelerin veri egemenliğini belirleyen stratejik bir altyapı. Bu projeyle Türkiye’nin konum verisini kendi üreten, kendi yöneten ve kendi değerine dönüştüren bir yapıya kavuşmasını hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’de halen özellikle son kullanıcılarda çevrimiçi harita ve konum hizmetleri ve bunlara bağlı hizmetlerde yabancı kuruluşlar hakim durumda. Küçükpehlivan, projenin başladığını ve kısa süre içinde “beta sürümünün” (geliştirme ve test amaçlı, sınırlı sayıda kişinin denemesine sunulan ilk tasarım-prototip) sunulmasına çalıştıklarını vurguladı.

Başarsoft uzun zamandır şirketten-şirkete faaliyet yürütüyordu

Başarsoft’un yaklaşık 29 yıldır harita ve konumlamaya yönelik olarak harita ürettiği, özel sektör ve kamuda Başarsoft’un altyapısını kullanarak navigasyon ve konum faaliyeti yürüttüğünü belirten Alim Küçükpehlivan, yerli yazılım ve sistemin güvenlik ve kamu entegrasyonuyla birlikte çok Harita Genel Müdürlüğü, Karayolları, 112, tapu kadastro entegrasyonuyla çok geniş bir alanda hizmet sunumunun yapılabileceğini söyledi.

Kamu entegrasyonu ve sunulan hizmetlerin derinleştirilmesi amacıyla Başarsoft ve Bilişim Vadisi girişiminin BVB adında bir şirket kurduğunu bildiren Küçükpehlivan, “Proje ile Türkiye, kendi konum verisini kendisi üreten, işleyen ve yöneten bir ülke olma hedefinin en somut adımlarından birini atmış olacak. Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel markası Togg da sahip olduğu kullanıcı deneyimi ve mobilite alanındaki veri güvenliği birikimiyle sürece katkı sağlayacak” dedi.

Veri güvenliği, katma değerli hizmetler, kriz anlarında yerli teknoloji avantajı

Sayısal ortamda çevrimiçi sunulan harita ve konumlamanın veri egemenliğinden, ekonomik faydaya kadar geniş bir alanda kritik teknoloji olduğunu belirten Küçükpehlivan, uzun süredir bu alanda çalıştıklarının altını çizerek, 81 ili kapsayan, düzenli olarak güncellenen ve yüksek doğruluk oranına sahip bir veri altyapısına sahip olduklarını, hali hazırda bu alanda hizmet sunmaları yanında, yapay zeka destekli algoritmalarla anlamlandırma, rotalama ve tahminleme yeteneklerinin bulunduğunu belirtti. Küçükpehlivan hali hazırda kargo, lojistik, e-ticaret 112 ambulansları gibi bazı alanlarda bu hizmeti verdiklerini, bu yeteneklerin yeni navigasyon sistemine de yansıyacağını söyledi.

Başarsoft Yönetim Kurulu Başkanı Alim Küçükpehlivan bireyler ve kurumların anlık verilerinin üretildiği harita sistemlerinde veri güvenliğinin kritik olduğunu hatırlatarak, “Bugün birçok navigasyon uygulaması ücretsiz görünüyor ancak aslında kullanıcı verisi üzerinden değer üreten bir yapı söz konusu. Milyonlarca insanın nerede olduğu, nereye gittiği ve ne kadar süre geçirdiği gibi veriler küresel ölçekte ekonomik bir enstrümana dönüşmüş durumda. Biz bu veriyi koruyan, anonimleştiren ve ülke içinde değer üreten bir model kuruyoruz” diye konuştu.

Bu verilerin ve sistemin açık kalmasının kritik anlardaki daha da önem kazandığını söyleyen Küçükpehlivan, afet ya da ulusal güvenlik anlarında yerli sisteme sahip olunmasının ilave bir güvenlik katmanı oluşturacağını belirtti.

Vatandaş için daha fazla veri, daha düzgün Türkçe

Çeşitli örneklerle yerli, yeni nesil navigasyonun sağlayacağı derinlikleri anlatan Küçükpehlivan, kamu entegrasyonuyla birlikte sesi duyulmadan güzergahta seyredenlere 112 ambulansınız geleceğinin önceden bildirilmesi gibi bir yeteneğin dahi kazanılacağını; sunulacak varyasyonlarda daha düzgün ve Türkçe konuşmaya uygun yol tarifleri, radarların konumları, ilgili kurumun doğrudan veri girmesiyle yol yapımı vb. gibi bilgilerin kurumlarca girilmesi sayesinde doğru olarak verilmesi, anlık canlı trafik bilgisi, elektrikli araçların şarj planlaması, park yeri seçimi gibi kullanıcılar açısından rahatlık sağlayacak verilerin başta yapay zeka olmak üzere yeni teknolojiler kullanılarak üretileceğini anlattı.

Küçükpehlivan, sistemin küresel olarak rekabet edebilir olacağını vurgulayarak, ihraç için de çalışacaklarını, ilk olarak KKTC’de sunulacağını vurguladı. Bu arada, Alim Küçükpehlivan yerli navigasyon için marka ismi seçimi yapılmadığını hatırlatarak, “Projenin vizyonunu ve iddiasını yansıtacak isim alternatifleri üzerinde titizlikle çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde yerli navigasyonun adını kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.

TOGG entegrasyonu için çalışma başladı

Alim Küçükpehlivan, yerli navigasyon yazılımının TOGG araçlarıyla entegrasyonu için de çalışmanın başladığını duyurdu. Harita altyapısı mobil SDK (yazılım geliştirme kiti) içeriklerinin Başarsoft tarafından geliştirilerek proje ortağı TOGG ile paylaşıldığını, bu verilerle TOGG’un mobil uygulama yazılımı üzerinde çalıştığını belirten Küçükpehlivan, “Togg’un kullanıcı deneyimi ve mobilite alanındaki veri güvenliği dahil birikimi ile güçlü bir sinerji oluşturduk. Hedefimiz; akıllı telefonlardan araç içi sistemlere, giyilebilir teknolojilerden akıllı şehir uygulamalarına kadar geniş bir ekosistemde entegre çalışan bir yapı kurmak” diye konuştu.