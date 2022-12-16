baseFunder, Beebird Teknoloji’yi fonlamaya açtı

baseFunder Kurucusu ve Genel Müdürü Mehmet Dolgan, 50 milyon TL değerleme üzerinden fonlamaya açılan şirketin yüzde 5 hissesine tekabül eden 2,5 milyon liralık kısmı için asgari ücretliden iş insanına, ev hanımından öğrenciye kadar dileyen herkesin yatırım yapabileceğini söyledi.

“Yatırımcı olmanın sınırlarını kaldırıyoruz”

Sundukları kitle fonlama faaliyetleri ile teknoloji girişimlerinin yatırıma erişimini kolaylaştırırken, bu girişimcilere yatırım yapmak için de çok büyük paralara ihtiyacı ortadan kaldırdıklarını belirten baseFunder Kurucusu ve Genel Müdürü Mehmet Dolgan, “Artık yatırımcı olmak için milyon dolarlara gerek yok. Herkes kendi bütçesinin elverdiği ölçüde yatırımcı olabilecek. baseFunder Kitle Fonlama Platformu olarak yatırımcılara sunduğumuz yenilikçi ve dinamik yatırım aracı sayesinde isteyen 1 lira ile farklı sektörlerden birçok girişime ortak olma fırsatı yakalayacak” dedi.

Beebird Teknoloji, küresel marka olma yolunda

Dolgan, küçük ev aletleri sektöründe oluşan yüksek talebi karşılamak ve sürdürebilir büyüme planlarına devam etmek için global marka olma hedeflerini paylaşacak ortaklar arayan Beebird Teknoloji’nin 2019 Yılında Dudullu OSB’de kurulduğunu söyledi.

Nesnelerin interneti ve yapay zeka teknolojilerine dayanan altyapısı ile fonksiyonel ve yaşam tarzını zenginleştiren akıllı ev aletleri tasarlama misyonuyla kurulan firma hakkında bilgi veren Dolgan, “Beebird 2021'de Boğaziçi Üniversitesi Teknoparkında Ar-Ge merkezini kurdu. Kurucu ortak Ali Murat Arıkuşu, Dış Ticaret Sertifikasına sahip olup daha önce Asya, Avrupa, Amerika kıtalarındaki birçok ülkeye ihracat tecrübesi bulunuyor” dedi. Dolgan ayrıca yurtiçinde sektör lideri firmalar ile ortak proje geliştiren Beebird’in, 2023 itibariyle Batı Avrupa başta olmak üzere dünyanın gelişmiş pazarlarına ihracat hedeflediği bilgisini verdi.

Dolgan yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Boğaziçi Üniversitesi Teknopark’ta (BÜDOTEK) Ar-Ge projesi ve marka tescili tamamlanan akıllı yemek makinesi, akıllı mutfak tartısı, akıllı kahve makinesi ürünleri ile ihracata başlamayı planlayan firma fabrikası yılda 240 bin kilogram plastik parça üretim kapasitesine sahip.”

Beebird, 2023 itibariyle Batı Avrupa başta olmak üzere dünyanın gelişmiş pazarlarına ihracat hedefliyor.