Basefunder KFA ile yatırımcıya getiri, projeye finans sağlıyor

Girişimcilik ekosistemini desteklemek, girişim sayısını artırmak ve kurumsal şirketlerle startup’lar arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla yola çıkan Basefunder, geliştirdiği “Kitle Fonlama Ağları (KFA)” ürünü ile şehirlere, sektörel derneklere ya da herhangi bir topluluğa kendi yatırım ağlarını oluşturma fırsatı sunuyor. Kitle fonlamanın tabana yayılması için çalıştıklarını, KFA’lar sayesinde startup’ların kalkınmaya etkisinin arttığını belirten Basefunder kurucusu ve CEO’su Mehmet Dolgan, sistemin özelliklerini ve yatırımcıya katkılarını EKONOMİ’ye anlattı.

● Türkiye’de girişimcilik ekosistemi hakkında bilgi verebilir misiniz?

Türkiye’de girişimcilik ekosistemi, son yıllarda hızla gelişen bir alan. Girişimcilik ruhunun beslenmesi, yerli-yabancı yatırımcıların cezbedilmesi, startup ekosisteminin ve ekonomisinin geliştirilmesi için birçok çalışma yürütülüyor.

Türkiye girişimcilik ekosistemini teknoloji ve internet temelli girişimleri odağına alarak takip eden ve analitik veriler sunan startups watch’un raporuna göre, 2017 yılında toplam 103 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’nin girişimcilik tarihinde bir rekora imza atıldı. Özel sermaye yatırımlarıyla beraber yatırımlar 177 milyon doları geçti. Kuluçka merkezleri, hızlandırma projeleri ve hackathon etkinlikleri sayesinde startup’larla daha yakın ilişkiler kuran kurumların da girişimlere yatırım oranının artarak yüzde 7,6’ya yükseldiği görüyoruz.

Türkiye’deki girişimlerin büyük çoğunluğu klasik yapıdaki KOBİ’lerden oluşuyor. Ancak, gücünü teknolojiden ve dinamizmden alan, global ölçekte ses getirebilecek nitelikteki startup’ların sayısı da artarak devam edeceğe benziyor. Türkiye’deki en fazla yatırım alan startup’lar arasında Ototrink, Evtiko ve iyzico yer alıyor.

● Basefunder olarak siz neler yapıyorsunuz?

Biz Türkiye’deki teknolojik girişimlerin sürdürülebilir büyümesine yön veren güvenilir bir paya dayalı kitle fonlama platformuyuz. Yatırımcılara sunduğumuz yeni girişimlerin, geleceğin teknoloji devleri olmasını hedefliyoruz. SPK lisansı ile paya dayalı kitle fonlama faaliyeti gösteren bir platformuz. Yapılan yatırımlar Borsa yatırımlarında olduğu gibi Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Takasbank gözetiminde ve yönetiminde yürütüldüğünden %100 güvenli bir süreç ile yürütülmektedir.

Basefunder’da hem yatırımcı olarak hayata geçirilmeyi bekleyen girişimlere yatırım yapabilir, hem de de girişimci olarak projelerinizi kitlelere sunarak fon toplayabilirsiniz.

Buradaki hedefimiz küçük büyük fark etmeksizin yatırım yapmak isteyen insanlarla fon ihtiyacı duyan projeleri buluşturmak. Bu sayede yatırımcılara daha fazla getiri sağlayacakları yeni bir finansal yatırım aracı sunarken yenilikçi girişimlerin sürdürülebilir finansmana kavuşmasını sağlıyoruz.

● Kitle Fonlama Ağlarını geliştirdiniz (KFA), bize kısaca anlatır mısınız? KFA ne işe yarar ve yatırımcıya katkısı nedir?

Öncelikle, kitle fonlamadan biraz bahsedeyim. Doğası itibariyle Türkiye’nin her yerinden tüm vatandaşlar, 1 TL’den başlayan miktarlarla yatırım yapabiliyor. Tabii, yatırım miktarı küçük ya da büyük olsun fark etmez, biz tüm yatırımcılarımızın şirketi çok iyi analiz ederek yatırım yapmalarını arzu ediyoruz. KFA’lar tam da bu noktada, birlikte değerlendirme ve yatırım yapma gibi önemli bir görevi yerine getirmek üzere devreye giriyor. KFA, globalde ya da Türkiye’de benzeri olmayan, ilk defa Basefunder tarafından geliştirilen bir ürün olduğu için heyecanlıyız. Bir yandan da kitle fonlamanın daha çok tabana yayılmasına katkıda bulunmasına katkı yapacağı için de ülkemiz adına sevinçliyiz.

Mevcutta, zaten belirli bir amaç etrafında bir araya gelmiş grupların -bu bir sektörel dernek olabileceği gibi bir şehirdeki genç girişimciler kurulu da olabilir- birlikte yatırım yapmaları amacı ile kurgulanmıştır. Bir liderin kurduğu KFA’nın iletişim ve tanıtım masrafları için Basefunder ayrıca destek de olmaktadır.

Lider yatırımcılar, yatırım fırsatlarına katılan üyeleriyle birlikte bir Kitle Fonlama Ağı (KFA) oluşturuyorlar. Herkes Basefunder üzerinde kendi yatırım ağını kurabileceği gibi, mevcut ağlardan birine de üye olabilir.

Bu ağ sayesinde, kitle fonlamanın kalkınmaya etkisinin daha da artacağı, daha geniş kitlelerin bu enstrümana yatırım yapılabileceğini değerlendirmekteyiz.

● Kitle Fonlama Ağlarına örnek verebilir misiniz?

Yatırımcılarımız, Kitle Fonlama Ağları ile bulundukları şehre yönelik bir ağ kurabileceği gibi, herhangi bir mesleki derneğin yöneticisi de Kitle Fonlama Ağı kurarak üyeleri ile etkileşim halinde ortak amaç doğrultusunda birlikte yatırım yapabilecekler. Örnek olarak Bursa Kitle Fonlama Ağı, Yazılım Sanayicileri Kitle Fonlama Ağı, İTÜ Girişimcilik Kulübü Kitle Fonlama Ağını gösterebiliriz.

● Kitle Fonlama Ağı (KFA) kurmanın nasıl bir getirisi olacaktır?

Kitle Fonlama Ağı yöneticisinin tanıtım faaliyetlerine destek olmak üzere Basefunder, ilgili ağ üzerinden yapılan fonlamadan elde edilen komisyonu ağ yöneticisi ile paylaşmaktadır. Ayrıca KFA lideri, içinde bulunmuş olduğu ağ ile birlikte ortak hareket ederek yatırım yapma imkanı bulacaktır.

Kitle Fonlama Ağlarına kimler üye olabilir?

● Yatırımcı profilini tamamlayan herkes KFA kurabilir.

● KFA kurucusu olmayan bir yatırımcı herhangi bir KFA’ya üye olabilir.

● Bir KFA’ya üye olan yatırımcı kendisi KFA kuramaz

● KFA kurucusu, KFA’sını kapatmadan başka KFA’ya üye olamaz.

● Bir yatırımcı sadece bir KFA’ya üye olabilir.

● KFA üyesinin yaptığı yatırımdan belirli bir oran kampanya başarılı bittiğinde KFA liderine aktarılır.

● Bir yatırımcı herhangi bir anda bir KFA’dan çıkıp başka bir KFA’ya üye olabilir. Değişmeden önceki yatırımlardan kaynaklanan %1 komisyon eski KFA liderine, daha sonra yapılan yatırımların %1’i ise yeni KFA liderine aktarılır. Yatırımcı yatırım yaptıktan sonra, fonlamanın sonlanmasını beklemeden KFA değişikliği yapsa bile, o kampanya başarılı biterse %1 komisyon eski KFA liderine aktarılır.