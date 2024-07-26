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Başkent Menkul'e SPK'dan faaliyet izni

Sermaye Piyasası Kurulu'nun haftalık bülteninde Başkent Menkul'ün faaliyet izni aldığı bildirilirken; Başkent Menkul Genel Müdürü Cumhur Örnek, "Ülkemiz sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunmak için her noktada çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Haber Merkezi
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Başkent Menkul'e SPK'dan faaliyet izni
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Başkent Menkul Değerler AŞ'nin kısmi yetkili aracı kurum statüsü ile yetkilendirilerek, işlem aracılığı faaliyetinde bulunması ve sınırlı saklama hizmeti sunmasına izin verilmesi talebiyle yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından olumlu karşılandı.

Başkent Menkul Değerler AŞ, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli faaliyet iznini alarak yeniden sermaye piyasalarında hizmet vermeye başlayacak.

1990 yılında kurulan şirket, kurumsal yatırımcılar odaklı olarak ülkemiz sermaye piyasalarının gelişmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Cumhur Örnek: Her noktada çalışmaya devam edeceğiz

Başkent Menkul Değerler AŞ Genel Müdürü Cumhur Örnek, "Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız bu izin, şirketimizin yeniden sektörde güçlü bir şekilde yer almasını sağlayacak. Yatırım fonlarına olan ilginin son dönemde artması son derece memnuniyet verici bir gelişme. Bu kapsamda biz de kurumsal yatırımcılar için yenilikçi çözümler sunmayı hedefliyoruz. Ülkemiz sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunmak için her noktada çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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