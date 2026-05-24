Başoğlu Kablo, ABD pazarına hazırlanıyor

Özellikle beyaz eşya sektörü, aydınlatma endüstrisi, otomotiv, demiryolu, gemi inşa, makine ve enerji sektörlerine yönelik üretim yapan Başoğlu Kablo AŞ’nin, sektöründe ciddi anlamda ilk çıkışını 1992 yılında üretimini gerçekleştirdiği yanmaz kablo ile yaptığını belirten Başoğlu, “Fabrikamızda ürettiğimiz yanmaz kabloların dünyada bir benzeri yok. Bugüne kadar bu ürünü üreten başka bir kuruluş da olmadı. Ürettiğimiz yüksek kaliteli ve güvenilirliği ispatlanmış ürünlerle hem ulusal hem de uluslararası alanda öncü bir konuma geldik. Bugün yaklaşık 42 ülkeye ihracat yapıyoruz.” diye konuştu.

Piyasada satılan bazı kabloların yangına yalnızca belirli bir süre dayanabildiğini ifade eden Başoğlu, “Benim geliştirdiğim özel bir formül ile imal ettiğimiz kablomuz, yangın ve yüksek ısıdan kesinlikle etkilenmez; görevini sürdürür ve kesintisiz enerji iletmeye devam eder. Formülü bana ait olan bu kablonun zaman sınırlaması yoktur. Günlerce alevlerin içinde kalsa dahi en ufak bir etkilenme göstermeden görevini yerine getirir. Bu ürünümüzle çok iddialıyım, yanmaz kablomuzu yakana servetimi vermeye hazırım.” ifadelerini kullandı.

ABD pazarına ilk etapta 50 milyon dolar ihracat

Ürünleriyle Amerika pazarına girmeye hazırlandıklarını da dile getiren Başoğlu, “Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. İlk etapta 50 milyon dolarlık bir ihracat hedefimiz var.” dedi. Bu ürünler sayesinde yapılarda kısa devre kaynaklı yangın ihtimalinin ortadan kalktığını vurgulayan Başoğlu, maliyetinin de sanıldığı kadar yüksek olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Olası bir bina yangınında meydana gelen hasar milyonlarla ölçülüyor. Bu ürün, söz konusu maliyetin çok cüzi bir kısmını oluşturuyor. Bu kablodan kaynaklı kısa devrede yangın çıkarana mal varlığımı veririm. Bu ürünü Hindistan’ın da ürettiğini duydum ancak kesin bilgim yok. Metrolar, tüneller, hastaneler, yüksek katlı binalar ve birçok alanda can ve mal güvenliği açısından rahatlıkla kullanılabilecek bir ürün.”

Şirketlerinde yaklaşık 40 kişinin istihdam edildiği AR-GE’nin en önemli birimlerden biri olduğunu vurgulayan Başoğlu, sürekli yeni ürünler geliştirme arayışında olduklarını belirterek, “AR-GE olmadan hiçbir şey yapamazsınız. Şirket olarak son 15 yıldır AR-GE’ye ciddi yatırımlar yapıyoruz.” dedi. Son olarak savunma sanayinde de kullanılan silikon izole bant geliştirdiklerini ifade eden Başoğlu, “Bu ürünümüzle yanan kabloları anında onarmak mümkün. Patlayan bir su borusuna sarıldığında kesin sızdırmazlık sağlar. Silikon izole bant ürünümüz savunma sanayinde de kullanılmaktadır. Yanan bir kabloyu dahi bununla onarmak mümkündür. Patlayan su borularında da sızdırmazlık sağlar. Bunlar yeni geliştirdiğimiz ürünlerdir. Sızdırmazlık gerektiren her alanda çözüm sunuyoruz. Ürünlerimize 20 yıl garanti veriyoruz. Sürekli yeni ürünler geliştirme peşindeyim.” diye konuştu.

Maden kazalarında can kurtaracak proje

Yeni hedefinin maden sektörüne yönelik ürün geliştirmek olduğunu da anlatan Başoğlu, “Şimdi en büyük hedefim, madenlerde kullanılacak bir kablo üretmek. Madende yangın çıktığında enerjiyi kesiyorlar, ancak esasen enerjiye en çok o anda ihtiyaç duyuluyor. Bir göçük anında kullanılabilecek bir sistem üzerinde çalışıyorum. Bu, sürekli üzerinde düşündüğüm bir konu. Amacım, kaza veya göçük anında enerjinin kesintisiz şekilde iletilmesini sağlamak. Öyle bir kablo geliştirmek istiyorum ki göçükte kopmasın; hem yanmaz hem de dayanıklı olsun. Bu doğrultuda çalışmalarımı sürdürüyorum.” dedi.

Açıklamasında gençlere ve özellikle genç girişimcilere de seslenen Başoğlu, “Ben 82 yaşındayım. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz genç girişimcilere en önemli tavsiyem; öncelikle öğrenmeyi bilmeleridir. Yani söyleneni doğru şekilde anlamayı ve uygulamayı öğrenmeliler. Ülkemiz gençlerinden çok umutluyum. Kendi torunum da dahil olmak üzere kimse ‘akşam yatıp sabah müdür olayım’ anlayışında olmamalı. Öncelikle araştırmalı, kendilerine ve çevrelerine karşı güvenilir olmalılar. Yılmadan, azimle ülkeleri için çok çalışmalılar.” ifadelerini kullandı.