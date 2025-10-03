BAT Türkiye’ye Youth Awards’tan ödül

Gençlerin iş dünyasına dair algılarını yansıtan 192 bini aşkın oy ile yılın en beğenilen şirketleri belirlendi. Programın odağında; şirketlerin gençlere yönelik işveren markası, insan kaynakları uygulamaları, staj programları ve genç yeteneklere sundukları fırsatların değerlendirilmesi yer aldı.

“Gençlerin En Beğendiği Ofis” kategorisinde gümüş ödül

29 kategoride 180 şirketin değerlendirildiği Youth Awards’ta BAT Türkiye, “Gençlerin En Beğendiği Ofis” kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu. Gençlerin iş ortamı beklentilerini en iyi şekilde karşılayan şirketler arasında yer alan BAT Türkiye, bu ödülle ilham verici çalışma ortamı ve kapsayıcı iş kültürüne duyulan güveni bir kez daha kanıtladı. Farklı bakış açılarını teşvik eden, çeşitliliği değer olarak gören ve gelişimi odağına alan bir ofis ortamı yaratmak için yatırımlarını sürdüren BAT Türkiye, gençlerin sesine kulak vermeyi yalnızca bugünün değil, yarının iş dünyasını şekillendirmek adına stratejik bir öncelik olarak konumlandırıyor.