Batı Ege GYO, halka arz oluyor

Batı Ege GYO’nun halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Talep toplama tarihleri 30 Kasım- 1 Aralık 2023 olarak belirlenirken, hisse fiyatının 3 TL olarak açıklandığı halka arzın tamamı sabit fiyat ile talep toplama olarak gerçekleştirilecek. Batı Ege GYO'nun 525 milyon TL olan sermayesi 815 milyon TL’ye yükseltilecek. Söz konusu halka arz 290 milyon TL'lik bedelli sermaye artırımı ile gerçekleştirilecek ve yüzde 35.58'i halka arz edilecek.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş’nin konsorsiyum lideri olarak görev aldığı halka arzda, dağıtımın yüzde 70’i yurt içi bireysel yatırımcılar, yüzde 20’si yurt içi kurumsal yatırımcılar ve yüzde 10’u ise yurt dışı kurumsal yatırımcılar olarak planlanıyor. Nihai oranlar talep toplama süreci sonunda kesinleşecek.

Gelir, projelerin inşaatında ve işletme faaliyetleri çerçevesinde kullanılacak

Sermaye artışı ile yapılacak halka arzdan elde edilecek gelir, Batı Ege GYO’nun portföyünde yer alan projelerin inşaatında ve işletme faaliyetleri çerçevesinde kullanılacak. Halka arz ile birlikte Batı Ege GYO’nun öz sermayesini güçlendirerek karlılığını daha da artırması ve kar dağıtım politikası çerçevesinde karını yatırımcılarıyla paylaşması hedefleniyor.

Toplam değeri 3 milyar 152 milyon 108 bin 929 TL olan Batı Ege GYO’nun portföyünde; bağımsız bölüm adedi bin 196 adetten oluşan Aqua City konut projesi, toplam kullanım alanı 37 bin 219 metrekare üzerinde kurulu ve 68 adet bağımsız bölümden Aquamall AVM, yine 8 bin 194 metrekare kullanım alanına sahip Uluslararası Gross Market’e kiralanmış ticari alan ve 119 bin metrekare alanda konumlanan 5 adet arsası bulunuyor.