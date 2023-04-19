Bauhaus’un yeni yardım TIR'ı deprem bölgesine ulaştı

Depremzedelere yönelik yardımlarını sürdüren Bauhaus’un yardım TIR’ı yeniden yola çıktı. Büyük felaketin ilk günlerinden itibaren Bauhaus Türkiye ve Bauhaus Almanya Merkezi ihtiyaç malzemelerini TIR’larla deprem bölgesine göndererek depremzedelere destek olmuş ve daha sonra Bauhaus Türkiye yardımlara devam edileceğini yetkili birimlere bildirmişti. Bu doğrultuda depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam eden Bauhaus’un yeni yardım TIR’ı da bölgeye ulaştı.

Almanya'dan yola çıkan ve içinde jeneratör, ısıtıcı, çadır ve diğer yaşam malzemelerinin yer aldığı “Bauhaus Yanındayız Türkiyem” TIR’ı Malatya'ya ulaştı. Konuya ilişkin açıklama yapan Bauhaus Türkiye Genel Müdürü Erol Yelmer, “50 binin üzerinde can kaybına sebep olan bu büyük felaketi unutmayacağız. Bauhaus olarak bölgedeki insanlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz.” dedi.