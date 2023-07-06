Baycan Elektrik rotasını savunma sanayisine çevirdi

ESKİŞEHİR / RIDVAN CEBECİOĞLU

1967 yılında Erdoğan Kılıç tarafından temelleri atılan Baycan Elektrik, yarım asrı aşkın bir süredir beyaz eşya, otomotiv, havacılık ve savunma sanayilerine sertifikalı kablo, elektrik elektronik komponent donanım hizmeti sunuyor. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 10 bin metrekarelik arazide üretimini sürdüren Baycan Elektrik’e ait tesislerde her yıl 10 milyon parça ürün üretiliyor. Sektörün dev firmaları Arçelik, Vestel ve Haier’in en önemli tedarikçilerinden biri olan firma, tecrübesini savunma sanayisine de aktarıyor. 2023 yılı ile Romanya, Rusya ve Afrika pazarına giriş yapan Baycan Elektrik, 1000’e yakın çalışanıyla üretimini sürdürüyor.

“Kadın istihdamını yüzde 85’e çıkarmak istiyoruz”

Kapılarını EKONOMİ Gazetesi’ne açan Baycan Elektrik Genel Müdürü Engin Yılmaz, firma ve hedefleri hakkında önemli bilgiler verdi. Öncelikle firmanın kadın istihdamındaki istatistiklerinden bahseden Engin Yılmaz, “850 kişilik kadromuz üretimlerimizin yoğun olduğu dönemlerde bin kişiye ulaşıyor. Bunun neredeyse 760’ı kadın personel. TÜİK’e göre Türkiye genelinde 15 yaş ve üzeri kadın bireylerin istihdam edilme oranı yüzde 26,3. Baycan Elektrik yüzde 80 kadın istihdamı oranıyla hem kendi sektörünün hem de Türkiye’deki diğer sektörlerin öncülerinden biri konumunda” dedi. Kadın çalışanlarına yetenekleri doğrultusunda kariyer fırsatı sunduklarını kaydeden Yılmaz, 10 yıl içinde kadın istihdam oranını yüzde 85’e çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Savunma sanayi için ayrılan alan 20 kat büyüyecek

10 bin metrekarelik yeni kapalı alan yatırımını 2024 yılı içinde tamamlayacaklarını söyleyen Yılmaz, savunma sanayi için ayrılan üretim alanını da 20 kat artıracaklarını kaydetti. Yılmaz, “Savunma Sanayi tarafında kara ve hava araçlarının kablo gruplarının resmi olarak üretimine başladık. Tecrübeli ve alanında uzman mühendis ekibimiz bu kablo gruplarının resmi siparişleri üzerinde çalışıyor ve bir yandan da yeni projelerin numunelerini geliştiriyorlar. Önümüzdeki iki yıl içerisinde 500 metrekarelik savunma sanayi için ayrılmış olan kapalı üretim alanımızı 10 bin metrekareye çıkarmak istiyoruz” şeklinde konuştu. Özel işbaşı eğitim programlarıyla IPC Global WHMA-620B ve IPC-J-STD-001E standartlarında CIT sertifikasına sahip eğitmenlerle tüm personellerine CIS eğitimleri verdiklerini söyleyen Yılmaz, dünya standartlarındaki üretimleriyle müşterilerine sürekli ve kusursuz ürünler sunduklarından bahsetti. Yılmaz, Ar-ge için ön çalışmalar yapıldığını ifade ederek, “Ürün Geliştirme departmanı bünyesinde proses tasarımı ve gelişimi ile ilgili sürekli iyileştirmeler yapıyoruz. Müşterilerimizin iş birliğinde ortak tasarım iyileştirme projelerimiz de var” dedi.

2023 hedefi yüzde 25 büyüme

2022 yılında 470 milyon lira ciroya ulaşan Baycan’ın gelecek hedefleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, yıl içinde mevcut kapasitelerini 2,5 kat artırarak yüzde 25’lik bir büyüme hedeflediklerinin altını çizdi. Pazar hedefleri hakkında da konuşan Yılmaz, “Savunma sanayi sektöründeki payımızı önümüzdeki 5 yıl içerisinde artıracağız. Burada kendi prosesimizde yüzde 30’luk pazar payına sahip olmak istiyoruz. Hedef sektörlerde bizim prosesimizde çalışan yaklaşık 20 şirket bulunuyor. Bizde ilk üç yıl içinde ilk 5 içinde yer almayı hedefliyoruz. Var olan çalışanlarımız haricinde, savunma sanayinde 250 kişilik bir iş potansiyeli yakalamak istiyoruz” dedi.